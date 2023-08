Pnrr, il segretario Natale (PD): “I tagli mettono a rischio opere strategiche, Regione faccia chiarezza sui fondi alternativi”

Liguria. “Il grido di allarme lanciato nei giorni scorsi rispetto al mancato finanziamento di opere strategiche per il nostro territorio, dopo il taglio di 16 miliardi del Pnrr, rischia di diventare realtà. Le rassicurazioni di Toti, Gratarola e Giampedrone non sono sufficienti a chiarire quali saranno le possibili forme di finanziamento di quelle opere con fondi diversi rispetto a quelli del Pnrr, visto che il Servizio studi del Parlamento, in una dettagliata relazione sul monitoraggio dell’attuazione del Piano di ripresa e resilienza, dice che non si sa da dove e in che modo si prenderanno i soldi per rifinanziare i fondi del Pnrr. Questo conferma che la nostra preoccupazione sulla mancanza di fondi alternativi a quelli del Pnrr non era infondata, ma infondate erano le parole di chi governa la Regione”.

Lo dichiara il segretario del Partito Democratico in Liguria Davide Natale.

“Quello che ci preoccupa di più sono le opere in programma per la lotta al dissesto idrogeologico, gli interventi per Case e Ospedali di Comunità e scuole, che rischiano di non essere realizzati perché tra le opere definanziate”.

“Serve massima chiarezza da chi governa il territorio, che deve pretendere di sapere con quali fondi alternativi verranno finanziati questi progetti, perché diversamente è un altro modo per prendere in giro i cittadini che attendono queste opere indispensabili per la loro salute, per la loro sicurezza e per l’istruzione”.

“Basta con le parole. È giunto il momento che la giunta faccia chiarezza e la pretenda, con documenti e cifre alla mano”, conclude Natale.