Pietra Ligure, sopralluogo del sindaco De Vincenzi nel cantiere delle scuole: 1,4mln di euro dal Pnrr

Pietra Ligure. Sopralluogo del sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi in via Oberdan, con il dirigente e i funzionari dell’ufficio tecnico comunale, per il cantiere operativo nella scuola secondaria di primo grado “Nicolò Martini” e nell’asilo nido “Ape birichina”.

I lavori, che procedono a ritmo serrato e impegnano un finanziamento complessivo proveniente dal Pnrr di 1.413.500 euro, interessano la palestra della scuola media, con un intervento di messa in sicurezza di notevole entità finalizzato al miglioramento sismico della struttura, e l’asilo nido “Ape birichina”, con un intervento di adeguamento sismico dell’intero stabile, nonché di ampliamento, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza e adeguamento di tutti gli impianti del piano terra mirato al potenziamento dell’offerta dei servizi educativi.

Proprio per il nido pietrese una riqualificazione strutturale che permetterà un significativo ampliamento degli spazi e, di conseguenza, dell’offerta con la possibilità di accogliere quindici piccoli utenti in più.

“L’edilizia scolastica costituisce per noi una priorità assoluta per assicurare una effettiva, reale e ottima fruibilità degli ambienti didattici e degli spazi, assicurando risorse educative che contribuiscono in maniera concreta alla crescita dei giovani” ha ribadito il sindaco De Vincenzi.

Secondo il piano relativo all’intervento strutturale sui plessi, l’asilo nido e la scuola materna si sono trasferiti presso la scuola elementare di via della Cornice per consentire lo svolgimento dei lavori: un trasloco che ha comportato la chiusura del nido e della stessa materna per una settimana a giugno, così come per altri quindici giorni a settembre.

Il primo cittadino ha ancora evidenziato l’importanza dell’opera, anche a seguito dei fondi ottenuti e delle tempistiche di completamento, ribadendo l’obiettivo di limitare al massimo ogni possibile disagio.