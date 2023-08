Pietra Ligure ospita uno snorkeling notturno nel segno dell’inclusività sociale

Domani, venerdì 25 agosto, alle ore 21,00, con ritrovo alla spiaggia del “campo solare” sul Lungomare XX Settembre a Pietra Ligure, appuntamento con la suggestiva iniziativa di snorkeling notturno “Il mare nel buio”.

Attività gratuita e inclusiva promossa dai Comuni di Pietra Ligure e Borgio Verezzi e organizzata in collaborazione con “Salto nel Blu”, “Il mare nel buio” si inserisce nel progetto “Mare per tutti – Tutti per mare”, realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per le disabilità tramite la Regione Liguria e che vede coinvolti i Comuni di Pietra Ligure (quale Capofila), Borgio Verezzi, Finale Ligure e Loano.

I biologi marini e guide di Salto Nel Blu forniranno ai partecipanti, qual ora non fossero provvisti di materiale proprio, le attrezzature necessarie per lo snorkeling (pinne maschera boccaglio e muta), oltre ad un braccialetto luminoso ed un illuminatore subacqueo per ciascuna coppia. Dopo aver indossato l’attrezzatura (la spiaggia è dotata di uno spogliatoio) ed in seguito ad un breve briefing “tecnico”, si entrerà in acqua, nuotando a poca distanza da riva, lungo la scogliera sommersa che si trova parallela al litorale.

L’escursione avrà durata di circa 45 minuti. In acqua ci saranno due biologi marini / istruttori snorkeling. Per ciascuno di essi potranno essere presenti fino a tre coppie di partecipanti (massimo 6 persone a istruttore). È consigliata una buona abilità natatoria e dimestichezza nell’uso di pinne, maschera e boccaglio (info e prenotazioni, solo maggiorenni: IAT di Pietra Ligure 019 62931550 e IAT di Borgio Verezzi 019 610412).

“L’obiettivo della serata è quello di esplorare il mare al crepuscolo, entrando in acqua per un’escursione di snorkeling in notturna – commentano da “Salto nel blu” – L’esperienza è differente rispetto ad una consueta escursione diurna. Gran parte della fauna marina che si potrà osservare ha comportamenti differenti rispetto al giorno e si potranno incontrare animali che di giorno non si vedono perché escono dalle tane di notte alla ricerca di cibo, come ad esempio il polpo e le stelle marine. Questo particolare tipo di immersione ha soprattutto un fascino particolare, dove il mare e i fondali sono avvolti dal buio e solo la luce delle torce subacquee fa ammirare un panorama sommerso del tutto particolare”.

“In alcuni momenti dell’escursione, le torce subacquee verranno spente e i partecipanti saranno portati a fare l’esperienza di impiegare al meglio sensi talvolta un po’ “indeboliti”, come il tatto e l’udito, visto che in gran parte del tempo ci si affida al senso della vista. Di sicuro l’esperienza, totalmente inclusiva, non lascerà indifferenti, facendo sperimentare un totale cambio di “visione” del mondo circostante e porterà a scoprire come il mare sia estremamente vivo con il buio”.

“Mare per tutti – Tutti per mare” è un bellissimo progetto di attività ludico motorie di acquaticità inclusive e completamente gratuite di cui siamo veramente molto orgogliosi e a cui teniamo moltissimo. Dedicato alle persone con disabilità motoria, intellettiva, disagi psico-fisici di vario grado, è un insieme di esperienze finalizzate al benessere psico-fisico delle persone attraverso l’interazione con l’ambiente marino, la spiaggia e il mare e, ne siamo certi, “Il mare nel buio” sarà un’esperienza molto suggestiva, unica e indimenticabile” commentano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e gli assessori alle politiche sociali Marisa Pastorino e al turismo e sport Daniele Rembado.

“Nel suo insieme “Mare per tutti – Tutti per mare” è una iniziativa che dimostra come la coesione territoriale sia un punto di forza che ci consente di lavorare in sinergia e portare a casa risultati importanti per tutti i territori costieri e limitrofi, dando un’importante risposta sociale ma anche potenziando l’attrattività turistica dei nostri territori”.

“Il Comune di Pietra Ligure è Bandiera Lilla da diversi anni e la nostra attenzione nei confronti dell’accessibilità e dell’inclusività sociale è da sempre massima e si riflette e concretizza in azioni che sono già realtà e in molte altre che continuiamo a pensare e realizzare come, appunto, lo snorkeling in notturna”, concludono il sindaco e gli assessori.