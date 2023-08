Pietra Ligure, open day ad AsinOlla: alla scoperta del parco natura e delle sue iniziative

Pietra Ligure. Open Days al parco natura di AsinOlla a Pietra Ligure per presentare tutta l’offerta ludico-didattica con al centro animali, asini e cavalli, natura, ambiente e tutela del territorio, alla presenza dello staff della struttura e delle educatrici.

Una serie di appuntamenti rivolti a famiglie, ma non solo, per venire a conoscere da vicino il parco, le sue attrattive e le iniziative di intrattenimento nel segno “green”.

Primo incontro mercoledì 30 agosto, a seguire il 3 e il 13 settembre, con la suddivisione in due gruppi di partecipanti: al mattino dalle 10.00 alle 12.00 e al pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00. Infine, il 20 settembre solo al pomeriggio, dalle 14.00 alle 16.00.

Durante gli incontri è prevista una visita guidata al parco, la presentazione della campagna di tesseramento, oltre a tutte le attività previste con asini e cavalli, sia nell’ambito del turismo esperienziale quanto per i numerosi laboratori e format assieme agli amici animali.

Tra le novità che saranno illustrate agli open days quello dell’attività di gruppo “Percorso dell’armonia equestre”, una nuova proposta di AsinOlla che si inserisce nel filone pedagogico portato avanti dal team educativo del parco pietrese, ovvero la speciale e unica simbiosi relazionale che si crea tra bambini, asini e cavalli.

Si tratta di un nuovo corso formativo che partirà ad ottobre e durerà fino al prossimo mese di aprile 2024.

Per la presidente di AsinOlla Maria Teresa Bergamaschi: “Con questi incontri abbiamo voluto organizzare un altro spazio conoscitivo rivolto a genitori, famiglie e quanti desiderano conoscere la nostra community e tutte le attività che si svolgono durante l’anno grazie ai nostri operatori e al nostro personale qualificato, oltre a vedere in prima persona i vari servizi e attrezzature presenti nel parco”.

“AsinOlla si contraddistingue per la presenza sia di una programmazione ludica e didattica, anche grazie alla nostra scuola parentale “outdoor oriented”, quanto di vere e proprie attività assistite con asini e cavalli – conclude -, quindi l’invito è quello di partecipare numerosi, non solo mamme e papà per i loro bambini, ma anche adulti, sportivi e giovani che potranno trovare interesse nelle nostre attrattive”.