Pietra Ligure, domenica torna la Chicchiricchì Run di Ferragosto

Pietra Ligure. Domenica 13 agosto ritorna la Chicchiricchì Run di Ferragosto, il classico appuntamento annuale a Pietra Ligure.

Un allenamento di gruppo per tutti, si corre e si cammina partendo da Piazza Vittorio Emanuele II alle ore 8 lungo un percorso di circa 8 km. per i runners e 6 km. per i walkers in un’iniziativa aperta a grandi e piccini, individuali, coppie e famiglie che decideranno di trascorrere una mattina diversa in compagnia dei ragazzi dell’Asd RunRivieraRun, organizzatori dell’Allenamento, con la collaborazione del Comune di Pietra Ligure e del Consorzio Liguria Running e Walking. Una Regione in Movimento, all’interno del Calendario “Pietra Ligure Family Experience 2023” organizzato dall’amministrazione pietrese.

Al termine, per tutti i partecipanti, il ristoro finale ed i premi ad estrazione consistenti in magliette tecniche.

La Chicchiricchì Run é un allenamento senza l’assillo del tempo, dei cronometri e delle classifiche, capofila di un Progetto nato nel 2014 per diffondere la “mission” principale dell’Asd RunRivieraRun, il Progetto “Socializzazione e Benessere”, dove la corsa e la camminata diventano il luogo ed il momento per conoscere se stessi e gli altri con attenzione particolare alla propria salute.

Partecipazione ad offerta libera. Ritrovo ed iscrizioni dalle ore 7.00. Partenza ore 8.00 dopo la foto di Gruppo.

Per informazioni telefonare allo 019.6898607 o mandare un’email a info@runrivierarun.it. Tutte le info degli eventi Asd RunRivieraRun si trovano sul sito www.runrivierarun.it.