Pietra, Il consigliere Carrara attacca: “Stazione trasformata in bivacco e teppismo al parco Offenburg”

Pietra Ligure. “Stazione ferroviaria trasformata in bivacco e teppismo al parco Offenburg”. Sono questi i temi principali dell’affondo del consigliere di minoranza di Pietra Mario Carrara.

“La stazione è diventata un bivacco, – ha spiegato, – con ovvii problemi di decoro, sicurezza ed igiene, mentre nel parco Offenburg continuano le intemperanze di teppisti che fanno quello che vogliono”.

“Hanno addossato, contro l’ingresso della grotta di Lourdes, un grosso tavolo con sedute che impedisce di avvicinarvisi. Oggi è l’Assunta e alcune signore hanno tentato di raggiungerla ma hanno dovuto desistere”, ha aggiunto.

“Se le cose stanno così è per colpa di chi è libero di far quello che vuole ed è responsabilità di chi avendone i poteri e potendo intervenire, non lo fa”, ha concluso Carrara.