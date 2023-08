Piano regionale Mobilità, Russo: “Bene l’approvazione, ora le opere vanno messe a terra”

Savona. “Prendo atto con soddisfazione che il consiglio regionale ha approvato il PRIIMT (Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti) che è stato integrato grazie alla richiesta formale avanzata dal Comune di Savona insieme con tutti gli altri Comuni del Tavolo Portuale (Vado Ligure, Albissola Marina, Albisola Superiore, Bergeggi e Quiliano) e alle parti sociali”. A dirlo è il sindaco di Savona Marco Russo a due giorni dalla votazione in Regione.

La richiesta di integrazione elenca alcune opere strategiche: il tunnel subportuale, le Funivie (riqualificazione e completamento dell’impianto funiviario, collegamento tra porto e aree di stoccaggio nel Comune di Cairo, navettamento ferroviario e per sviluppo del trasporto anche merceologico), il nuovo tracciato di valico Savona-Altare della A6 con dismissione dell’attuale tracciato, interventi di potenziamento della linea ferroviaria verso il Piemonte (Altare – Ceva) e il completamento della rete ferroviaria TEN-T fino al nuovo parco ferroviario di Vado Ligure, e infine il completamento dell’Aurelia bis relativamente all’innesto tra Aurelia bis e Aurelia storica in località Miramare e allo svincolo della Margonara, con un nuovo casello di Albisola Superiore che dovrà consentire un collegamento più facile con l’Aurelia bis.

“Il fatto che queste opere siano inserite in un documento di programmazione è importante, ma non sufficiente – chiarisce il sindaco Russo – Si tratta di interventi strategici per lo sviluppo del savonese che devono essere messi a terra. La volontà di realizzarli si dimostrerà nei fatti, andando avanti con la progettazione e con la ricerca di finanzamenti mirati”.