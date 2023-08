Petizione per assegnare a Gino Rapa un premio per la cultura: il gruppo Alassiowood scrive al sindaco di Albenga

Albenga. Dopo il successo dell’iniziativa della petizione per la consegna di un premio alla cultura a Gino Rapa, lo staff di Alassiowood scrive al sindaco di Albenga e rivolge un ironico invito alla possibile premiazione al governatore Giovanni Toti e ad Angelo Vaccarezza.

La petizione è partita da Alassio, “in rappresentanza di un territorio che riconosce all’ingauno Rapa un ruolo importante nel panorama della cultura e dell’impegno civile”. Note, infatti, le battaglie a salvaguardia dell’ospedale di Albenga condotte dal professore e le presentazioni in tante località liguri dei libri da lui scritti “Testa di Rapa” e “Cime di Rapa” che hanno come obiettivo, oltre alla divulgazione della cultura, uno scopo benefico: i proventi vanno infatti devoluti in beneficenza all’Ospedale Pediatrico G. Gaslini.

E così, dopo aver lanciato la petizione online, Gigi Ciccione di Alassiowood ha inviato una Pec al sindaco di Albenga per ribadire la richiesta in modo ufficiale. Nella lettera anche la richiesta al primo cittadino “di consegnare il premio al professor Gino Rapa durante la manifestazione Ottobre de Andrè”.

Questo il testo:

Egregio Signor Sindaco, lo staff della pagina social Alassiowood, ha inteso, tramite il suo creatore e amministratore Luigi Ciccione, lanciare tramite la nota piattaforma “Change.org”, una petizione volta a chiedere al Comune di Albenga l’assegnazione di un premio alla Cultura e all’impegno Civile da assegnare al prof. Gino Rapa.

L’iniziativa a cui hanno aderito centinaia di persone, sia tramite la piattaforma “Change” sia tramite Facebook, ha avuto un discreto eco mediatico, in quanto ripresa e pubblicizzata, sia dalle principali testate giornalistiche online che da Radio Onda Ligure.

Con la presente, tenuto conto degli indiscussi meriti civili (per la difesa dell’ospedale Santa Maria di Misericordia e la lotta alla cementificazione selvaggia) e culturali del Prof. Gino Rapa (che ha pubblicato due volumi i cui proventi andranno in beneficenza all’Ospedale Pediatrico G. Gaslini), Le chiediamo di voler accogliere la richiesta dei tanti cittadini che hanno aderito alla nostra iniziativa.

Riteniamo che potrebbero essere particolarmente significative le date di “Ottobre De Andrè”, manifestazione per la quale il Prof. Rapa e il gruppo dei Fieui di Caruggi si sono prodigati tanto.

Saremmo molto lieti che alla premiazione potessero partecipare anche il nostro Presidente della Regione dott. Giovanni Toti e altre importanti Autorità quali il Consigliere Regionale Angelo Vaccarezza, confidando nella loro probabile entusiastica adesione ad un evento di tale portata, ma lasciando comunque alla S.V. ogni valutazione in merito alla gestione degli inviti protocollari.

La ringraziamo anticipatamente, restando a disposizione per ogni chiarimento ritenuto necessario.

Lo staff di Alassiowood e Gigi Ciccione