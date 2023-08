Peste suina, il virus continua a diffondersi in Liguria: riscontrati 5 nuovi casi

Liguria. Ancora in aumento il numero di casi di peste suina africana: in Liguria hanno raggiunto quota 422.

Secondo l’ultimo bollettino diramato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta, nella nostra regione sono stati registrati cinque nuovi casi, tutti in provincia di Genova: uno a Fontanigorda (primo caso), uno a Genova (venti), uno a Montoggio (diciannove), due a Propata (tre).

Due nuovi casi anche in Piemonte (dove il totale raggiunge quota 490), sono stati identificati in provincia di Alessandria: uno a Borghetto di Borbera (quattordici), uno a Garbagna (sei).

Per quanto riguarda invece il savonese, è circa un mese che non vengono segnalati casi di peste suina, l’ultimo a Sassello alla fine di luglio. In totale dall’inizio dell’emergenza (27 dicembre 2021) ad oggi, nella nostra provincia sono state riscontrate 119 positività in 9 comuni. Nel dettaglio: 4 a Cairo Montenotte, 2 a Dego, 11 a Giusvalla, 12 a Mioglia, 2 a Pontinvrea, 59 a Sassello, 4 a Savona, 11 a Stella e 14 a Urbe.