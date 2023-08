Per il mese di agosto, Alassio Salute estende l’orario di apertura nei prefestivi e festivi

Alassio. Novità ad Alassio dove, a fronte di una popolazione in netto aumento per via dei flussi turistici estivi, Alassio Salute, in collaborazione con il Comune, ha deciso di estendere l’orario di apertura nei giorni prefestivi e festivi (compreso il lungo ponte di Ferragosto).

Alassio Salute ormai da 19 anni garantisce l’apertura della struttura 7 giorni su 7. Un impegno che prosegue anche in estate, ma con un ulteriore sforzo per il mese di agosto 2023 appena iniziato.

Mentre durante la settimana l’orario di apertura è previsto dalle 9 alle 19, nei festivi e prefestivi del mese in corso l’apertura sarà garantita dalle 9 alle 18. Sarà disponibile, oltre al personale di segreteria, un medico per i codici bianchi e verdi e un pediatra reperibile. Inoltre, disponibilità anche alle visite domiciliari (alberghi compresi) per coloro che non possono deambulare o presentano patologie specifiche.

“L’apertura 7 giorni su 7 viene garantita da sempre da Alassio Salute: l’anno prossimo saranno 20 anni, – ha spiegato il responsabile Francesco Bogliolo. – E in questo mese di agosto abbiamo deciso di fare uno sforzo ulteriore, estendendo l’orario di festivi e prefestivi, per dare un servizio ancora più completo”.

“Ringrazio Alassio Salute per la grande sensibilità dimostrata in un momento di grande affluenza, – il commento del vicesindaco di Alassio Angelo Galtieri. – Si tratta di un servizio ulteriore a garanzia della salute di tutti, residenti e turisti”.