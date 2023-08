Pallavolo femminile, torneo Sempre con Noi: ufficializzate le squadre partecipanti

Carcare. Importanti novità arricchiscono il 14° torneo internazionale di pallavolo femminile Sempre con Noi, riservato a squadre che militano nelle serie nazionali ed internazionali.

L’appuntamento del 22, 23 e 24 settembre nei palazzetti di Carcare e di Cairo Montenotte vedrà otto formazioni contendersi l’ambito trofeo Vitrum&Glass, un trofeo interamente progettato e realizzato nelle officine dell’azienda.

Ecco le squadre che animeranno le gare nei palazzetti di Carcare e di Cairo Montenotte:

VBC Chamalieres – Serie A Francia

BVSC-Zugló – Serie A2 Ungheria

Libellula Volley Area Bra – Serie B1 Piemonte

Teams Volley Catania – Serie B1 Sicilia

Valtellina Val Chiavenna V.A. – Serie B1 Lombardia

Normac Volley Genova Plan – Serie B1 Liguria

Iglina Albisola Pallavolo – Serie B2 Liguria

Nazionale pallavolo Polizie d’Italia – Italia

“Un torneo caratterizzato dalla presenza di società ben strutturate e. per la prima volta a Carcare – commenta Michele Lorenzo, presidente della Pallavolo Carcare -, la novità di questa edizione è la presenza della Nazionale pallavolo Polizie d’Italia, una formazione costituita da donne in uniforme appartenenti ai vari corpi di polizia.

La siciliana Teams Volley Catania rappresenta l’interesse nazionale al torneo, formazione di B1, nelle sue file è presente la schiacciatrice Sara Palumbo che nasce e cresce in Piemonte esattamente ad Asti, Acqui Terme e Caselle in compagnia della centrale Sara Anselmo, anche lei piemontese avendo giocato a Mondovì, Rivarolo e Cherasco.

Ha aderito al prestigioso torneo la lombarda di B1 Valtellina Val Chiavenna, porterà a Carcare l’esito del nuovo progetto che unisce le migliori realtà pallavolistiche per un ambizioso percorso di crescita sotto l’egida del coach Ivan Iosi. Nelle loro file c’è la schiacciatrice Ilaria Bughignoli che nel 2021 ha partecipato al torneo Sempre con Noi con la società di Imola. Il Piemonte sarà rappresentato da un’altra formazione di B1, la Libellula Volley dalla consolidata esperienza nella serie nazionale B1, che raggruppa importanti società del cuneese con circa 250 atleti partecipanti.

La Liguria sarà rappresentata dalla Normac Genova Plan una collaudata formazione di B1 già veterana del torneo avendo partecipato al primo torneo non ancora di livello nazionale, quindi nel 2009 e Iglina Albisola formazione di B2 ben intenzionata a fare il suo risultato con le big del torneo.

“Questo torneo, unico nel suo genere, giunto alla 14ª edizione – continua il presidente Lorenzo – continua ad essere un’importate tappa utile per l’imminente ripresa del campionato che quest’anno è anticipata di una settimana. La presenza di importanti formazioni che abbracciano tutta l’Italia, avrà la sua valenza sia in termini di buon gioco che in termini di clima di amicizia e sportività come da sempre è caratterizzato. In ultimo è notizia che due giocatrici che hanno partecipato al campionato Europeo 2023 gruppo B con Bosnia Erzegovina: Iman Isanivic e Nina Dukic hanno giocato nel 2016 al torneo di Carcare, con il Sarajevo-Capodistria. Il commento di un cronista ha evidenziato la loro carriera iniziata a Carcare, ed ai campionati Europei erano a giocare contro Italia. Vera soddisfazione”.

Libellula Volley