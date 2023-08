Pallapugno, playoff: la Bormidese riposa e Marchisio Nocciole rimane in vetta alla classifica

Bormida. Giro di boa per i playoff della Serie A Banca d’Alba. La Marchisio Nocciole Cortemilia di Massimo Vacchetto vince 9-3 il match casalingo con l’Araldica Castagnole Lanze di Enrico Parussa e mantiene la prima posizione della classifica con una lunghezza di vantaggio sull’Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese

La formazione di Federico Raviola chiude invece il girone di andata con una vittoria a tavolino, per 9-0, sulla Pallapugno Albeisa. La quadretta albese, infatti, ha dato forfait medico per un problema fisico del capitano Paolo Vacchetto. Turno di riposo per la Bormidese di Davide Dutto che martedì 8 agosto (ore 20.30) affronterà in casa proprio la Pallapugno Albeisa.

Nei playout tornano in testa alla classifica l’Acqua San Bernardo Subalcuneo e la Bfm Macchine Agricole Canalese: la formazione di Gilberto Torino vince 9-6 con la Virtus Langhe di Davide Barroero, mentre la quadretta roerina di Cristian Gatto s’impone 8-9 in casa del Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva di Matteo Levratto. Riposo per l’Acqua San Bernardo San Biagio di Andrea Pettavino.

Serie A

Playoff – Quinta e ultima giornata di andata

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Pallapugno Albeisa 9-0 forfait medico

Marchisio Nocciole Cortemilia-Araldica Castagnole Lanze 9-3Riposa: Bormidese

Classifica: Marchisio Nocciole Cortemilia 22; Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 21; Pallapugno Albeisa 17; Araldica Castagnole Lanze 14; Bormidese 10.

Playout – Quarta giornata di andata

Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva-Bfm Macchine Agricole Canalese 8-9

Acqua San Bernardo Subalcuneo-Virtus Langhe 9-6

Riposa: Acqua San Bernardo San Biagio

Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo e Bfm Macchine Agricole Canalese 11; Virtus Langhe 10; Acqua San Bernardo San Biagio 9; Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva 1.

Serie B

Posticipo sesta di ritorno

Prodeo-Galvanotecnica Surrauto Monticellese 1-9

Settima ritorno

Amici del Castello-Gottasecca 9-5

Castiati Neivese-Benese 9-2

Galvanotecnica Surrauto Monticellese-Speb 9-2

Prodeo-Bcc Pianfei Pro Paschese 2-9

Mercoledì 2 agosto ore 20.30

a San Benedetto Belbo: Tealdo Scotta Alta Langa-Abrigo Banca d’Alba Ricca

a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Fbc Sabbiature Augusto Manzo

Serie C1

Settima di ritorno

Centro Incontri-Gottasecca 9-3

Bormidese-Valle Bormida 9-7

Pieve di Teco-Castiati Castagnole Lanze 9-6

Don Dagnino-Alusic Merlese 9-1

Dolcedo: Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Caraglio 9-2

Officine Pesce Bubbio-Pallapugno Albeisa 9-8

SERIE C2

Serie C2 Girone 4 – Posticipo seconda di ritorno

Peveragno-Subalcuneo 9-5

FEMMINILE

Femminile – Andata semifinali

Amici del Castello-Gymnasium Albese 9-4

Canalese-San Leonardo 1-9

Femminile – Ritorno semifinali

Gymnasium Albese-Amici del Castello 3-9

Sabato 5 agosto ore 19.30

a Imperia: San Leonardo-Canalese

Amici del Castello in finale

UNDER 21

Under 21 – Settima di ritorno

Pro Paschese-Araldica Castagnole Lanze 9-7

Bormidese-Benese 9-5

Peveragno-Gottasecca 4-9

Virtus Langhe-Centro Incontri 9-5

Riposa: Imperiese

ALLIEVI

Allievi Girone bianco – Seconda di ritorno

Pieve di Teco-Gottasecca 0-8

Araldica Castagnole Lanze-Pro Paschese A 8-7

Allievi Girone rosso – Seconda di ritorno

Cortemilia-Caraglio 5-8

Taggese-Virtus Langhe 2-8

Allievi Girone verde – Seconda di ritorno

Peveragno-Subalcuneo 8-7

Bormidese-Pro Paschese B 1-8

ESORDIENTI

Esordienti Girone rosso – Terza di ritorno

Subalcuneo B-Virtus Langhe 5-7

Taggese-Amici del Castello 7-1

Augusto Manzo B-Subalcuneo A 0-7

Esordienti Girone verde – Terza di ritorno

San Leonardo-Monastero Dronero 7-5

Pro Paschese-Albese 2-7

Araldica Castagnole Lanze-Valle Bormida 7-0

Anticipo quarta di ritorno

Albese-San Leonardo 7-5

Esordienti Girone bianco – Terza di ritorno

Murialdo-Bubbio 4-7

Augusto Manzo A-Merlese 0-7

Riposa: San Biagio

PULCINI

Pulcini Girone A – Posticipo quinta di ritorno

Araldica Castagnole Lanze-Merlese B 0-7

Sesta di ritorno

Albese-Cortemilia 3-7

Neivese-Araldica Castagnole Lanze 6-7

Merlese B-Alta Langa 7-2

Riposa: Ricca

Pulcini Girone B – Sesta di ritorno

Pro Paschese-Merlese A 7-5

San Leonardo-Subalcuneo 7-0

Don Dagnino-Amici del Castello 2-7

Riposa: Speb

PROMOZIONALI

Promozionali – Ottavi di finale (gara unica)

Amici del Castello-Don Dagnino 6-7

San Leonardo-Imperiese 7-2

Sabato 5 agosto ore 17.30 a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Centro Incontri

Domenica 6 agosto ore 19 a Monastero Dronero: Monastero Dronero-Canalese

Merlese A-Albese A 4-7

Valle Bormida-Merlese B 7-2

Ricca qualificata

Cortemilia-Albese B 4-7

Don Dagnino, San Leonardo, Albese A, Valle Bormida, Ricca e Albese B ai quarti di finale