Pallanuoto, usciti i calendari di A1 e Coppa Italia: ecco gli impegni della Rari Nantes Savona

Savona. Sono stati resi noti oggi dalla Federazione Italiana Nuoto i calendari del Campionato di Serie A1 e della Coppa Italia per la stagione 2023/2024.

A dare il via alla nuova annata sportiva sarà la Coppa Italia che prevede i Preliminary Round e la Final Eight. La Bper Rari Nantes Savona giocherà il 15, 16 e 17 settembre, nel Girone A con Pallanuoto Trieste, DeAkker Bologna, R.N. Camogli e S.C. Quinto.

Il calendario della Final Eight prevede i Quarti di Finale il 12 aprile, le Semifinali il 13 aprile e le Finali domenica 14 aprile.

Dal 22 al 24 settembre la Rari sarà poi impegnata nella Len Euro Cup con i Qualification Round.

Il 1° ottobre, eccezionalmente di domenica, prenderà il via il Campionato di Serie A1 che sarà con una formula nuova, dovuta ai vari impegni che vedranno coinvolte tutte le squadre nazionali con i Campionati Europei a gennaio, i Campionati Mondiali a febbraio e le Olimpiadi a luglio. Dal 1° ottobre al 12 dicembre si svolgerà un girone di sola andata al termine del quale verrà stilata una classifica che stabilirà le squadre che giocheranno il Round Scudetto e quelle che giocheranno il Round Retrocessione. Questa seconda fase si svolgerà dal 24 febbraio al 20 aprile. Il mese di maggio sarà, infine, dedicato ai Play Off e ai Play Out con incontri di Semifinale e Finale.

La Rari esordirà in Campionato in trasferta a Napoli con il C.N. Posillipo domenica 1° ottobre, mentre sabato 7 ottobre la BPER R.N. Savona giocherà davanti al proprio pubblico l’incontro con l’A.N. Brescia.