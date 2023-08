Pallanuoto, l’allenatore Didieu Cavallera saluta la Rari Nantes Savona: “Sarò sempre orgoglioso di aver fatto parte di questo club”

Savona. L’allenatore Didieu Cavallera non farà più parte dello staff tecnico della Rari Nantes Savona. Da tre anni responsabile tecnico del settore giovanile biancorosso, ha fatto una scelta di vita e ha deciso di lasciare la pallanuoto.

Afferma Didieu Cavallera: “Grazie Rari Nantes Savona per avermi dato la possibilità di crescere ancora e potermi confrontare con una delle realtà più importanti della pallanuoto europea, ma ora il mio percorso di vita mi porta a scegliere la famiglia, quella che da sabato, 5/08/2023, costruirò con mia moglie Camilla. Ringrazio tutti i componenti dello staff biancorosso, davvero tutti, sono stati 3 anni difficili, post COVID, cambiamenti di regole, cambiamenti di categorie….. insomma c’è stato da fare tanto, e tanto ho provato a fare, qualcosa in bene e qualcosa sicuramente in male…. Ma sempre con l’attitudine di lavorare per il meglio degli atleti. Vi saluto tutti, ci rivedremo in piscina a tifare Rari, la squadra della nostra città, di cui sarò sempre orgoglioso di aver fatto parte”.

“Ringraziamo Didieu Cavallera per l’impegno profuso in questi anni e gli auguriamo il meglio per la sua vita futura”, commentano dalla RN Savona.