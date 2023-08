Pallanuoto, alle Universiadi medaglia d’oro per l’Italia: in vasca 4 atleti savonesi

Savona. La Nazionale Italiana Universitaria, con quattro atleti savonesi, ha battuto nettamente l’Ungheria per 13 a 11 nella finale delle Universiadi che si sono concluse oggi a Chengdu in Cina.

Gli azzurri terminano così imbattuti il torneo con otto successi in altrettanti incontri. Una vittoria che bissa l’oro conquistato a Napoli nel 2019 con in panchina l’allenatore Alberto Angelini. Grande orgoglio, quindi, in casa Rari per i quattro atleti savonesi vincitori della medaglia d’oro Nicolò Da Rold, Eduardo Campopiano, Mario Guidi e Federico Panerai.

Afferma il Direttore Tecnico savonese, Alberto Angelini: “Esprimo le più sentite congratulazioni ai nostri ragazzi per il prestigioso risultato ottenuto, a nome mio ma soprattutto di tutta la Rari. Una grande soddisfazione per tutti noi vedere ben quattro nostri atleti sul gradino più alto del podio. Complimenti per la vittoria ovviamente a tutta la squadra e al tecnico Bettini”.

Il tabellino della finale

UNGHERIA – ITALIA 11 – 13

Parziali: (3 – 6) (2 – 5) (1 – 2) (5 – 0)

Ungheria: Mizsei, Kevi 2, Szeghalmi 3 (1 su rigore), Baksa 3, Bobis, Agh, Dala, Aranyi, Nyiri 1, Ekler 2 (1 su rigore), Sugar, Batizi, Danka. Allenatore: Horvath.

Italia: Da Rold, Del Basso 1, Vitale 1, F. Faraglia 1, Panerai 1, Occhione, Guerrato 2, Lanfranco 2, Campopiano 1, Guidi 2, P. Faraglia, Podgornik 2, De Michelis. Allenatore: Bettini.

Arbitri: Peila (Usa) e Achladiotis (Gre).

Superiorità numeriche:

Ungheria 7/12 + 4 rigori (2 falliti)

Italia 6/10.

Note:

Usciti per limite di falli: Dala (U), Guerrato (I), Guidi (I) e Podgornik (I).

De Michelis (I) para un rigore a Ekler a 7’15 del primo tempo.

Baksa (U) fallisce un rigore (fuori) nel secondo tempo.