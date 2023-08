Ortovero, la Sagra delle Pesche e del Pigato si farà. È la volontà della famiglia di Chiara: “Lei avrebbe voluto così”

Ortovero. Alla fine la Sagra delle Pesche e del Pigato si farà. Era stata dichiarata annullata nella giornata di ieri dalla Pro Loco, storica organizzatrice, come “forma di rispetto per il lutto della famiglia Messuti”, che ha perso la giovane figlia 20enne Chiara in un tragico incidente.

Ma, saputa la notizia, sono stati proprio i famigliari della ragazza a contattare gli organizzatori per chiedere che invece venga svolta regolarmente “perché Chiara avrebbe voluto così”.

A spiegare l’accaduto è stata la stessa Pro Loco: “Ieri (2 agosto) è stata una giornata molto caotica e difficile, le reazioni alla nostra decisione da parte della famiglia Messuti ci ha spiazzato. La decisione dell’annullamento della manifestazione era stata presa senza consultarci con la famiglia in quanto non volevamo disturbarli, e soprattutto sembrava brutto parlare di sagra subito dopo un lutto del genere”.

Ma in giornata è arrivata la classica “telefonata che non ti aspetti” e il cambio di rotta: “Ci ha contattato direttamente la famiglia, che pur apprezzando il gesto e ringraziandoci, ci ha chiesto di svolgere regolarmente la sagra, perché le cose devono andare avanti, perché Chiara avrebbe voluto così, – hanno spiegato dalla Pro Loco. – Pensavamo di fare la cosa che sentivamo più giusta in base al nostro umore e per rispettare il dolore della famiglia, invece ci siamo sbagliati, chiediamo scusa e a non accogliere il desiderio della famiglia ci parrebbe di fare un torto”.

Per cui, nonostante un umore comprensibilmente non dei migliori, la decisione è stata rivista e la Sagre delle Pesche e del Pigato, festa tradizionale del paese, si svolgerà regolarmente nelle giornate del l’11, 12 e 13 agosto.

“Per onorare la famiglia della povera Chiara, dobbiamo farci forza e andare avanti, – hanno aggiunto ancora. – Ci dispiace molto anche per le condizioni in cui versa l’altra ragazza coinvolta nell’incidente, che prima di trasferirsi faceva anche lei parte della nostra comunità, speriamo riesca a riprendersi e tornare il più in fretta possibile e per cui, nello spirito costruttivo che la famiglia di Chiara ci sta insegnando, vorremmo che questa sagra servisse anche per raccogliere fondi da destinarsi in beneficenza”.