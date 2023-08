Ocean Viking, nuovi recuperi in mare: ora 438 persone a bordo in viaggio verso Genova

Genova. Con queste parole Sos Mediteranèe Italia, la ong impegnata con le sue imbarcazioni a perlustrare il tratto di mare che divide l’Europa dall’Africa per soccorrere migranti in difficoltà, ha annunciato che l’equipaggio della Ocean Viking, ha proceduto con altri salvataggi, arrivando a mettere in sicurezza quasi 500 persone. Una cifra che è praticamente il doppio di quelle annunciata ieri, quando le autorità hanno stabilito che la nave avrebbe sbarcato i migranti nel porto di Genova.

“Quasi 10 ore di operazioni senza sosta: il team a bordo della Ocean Viking ha assistito diverse imbarcazioni in difficoltà e ha evacuato i sopravvissuti in coordinamento con la Guardia Costiera italiana tra Lampedusa e la Tunisia fin dalle prime ore del mattino. Al momento a bordo ci sono 438 sopravvissuti. La OceanViking è attualmente in navigazione verso Genova, il porto lontano assegnato dalle autorità italiane per lo sbarco dei superstiti”, hanno spiegato dall’organizzazione.

I nuovi salvataggi sarebbero in contrasto con il contestato decreto del ministro Piantedosi, e potrebbero portare ad una pesante ammenda per armatore e equipaggio e far scaturire il fermo amministrativo della nave all’interno del porto di Genova.

L’arrivo della nave a Genova era inizialmente previsto tra domenica e lunedì, ma dopo questi ulteriori salvataggi le tempistiche potrebbero essere dilatati, visto che la nave si trova a oltre 600 miglia da Genova che per giungere nel capoluogo ligure saranno necessari circa tre giorni di navigazione.

Ieri vertice in prefettura, dove è stato stabilito che la nave attracchi al ponte Doria, dove saranno istituite postazioni di polizia e sanitarie per gli sbarchi. Da lì i migranti verranno trasferiti nelle strutture di accoglienza attraverso un servizio di bus disposto dalla prefettura. Ed è proprio l’accoglienza il nodo da sciogliere: a Genova le strutture sono già sovraccariche, con circa 1.000 persone in più rispetto allo scorso anno, e i bandi per reperire nuovi operatori non hanno dato i risultati sperati.

In Liguria, a fine luglio, i richiedenti asilo erano oltre 5.400. L’ultimo sbarco significativo è avvenuto venerdì 11 agosto, quando la Geo Barents, nave di ricerca e soccorso di Medici senza frontiere, è arrivata a La Spezia con a bordo i naufraghi soccorsi tra le coste nordafricane e la Sicilia la notte fra il 7 e l’8 agosto. Alla vigilia di Ferragosto la prefettura aveva pubblicato un avviso di manifestazione d’interesse per individuare 50 posti per minori non accompagnati per un periodo di 6 mesi, un appalto del valore massimo di 655.200 euro, con una cifra a minore stimata in 60 euro al giorno. A questo si aggiunge un altro bando prefettizio, finalizzato a rinnovare i contratti in scadenza a settembre per la copertura di 2.500 posti. Sempre meno, però, gli operatori disposti a partecipare, già in seria difficoltà nella gestione degli arrivi precedenti.