Dalla Camera via libera all’oblio oncologico, soddisfazione degli amministratori regionali: “Liguria apripista a una battaglia di civiltà”

Liguria. Ieri la Camera ha dato il via libera, all’unanimità, alle norme per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, la cosiddetta legge sull’oblio oncologico.

Come riportato da Ansa, il testo, approvato a Montecitorio con 281 voti a favore e nessun contrario, passa al Senato. Introduce un “diritto all’oblio” per assicurare che alla guarigione clinica corrisponda la possibilità di esercitare i propri diritti in condizioni di uguaglianza rispetto al resto della popolazione.

Il testo definisce il diritto all’oblio oncologico come il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né essere oggetto di indagini sulla propria pregressa condizione patologica. In tema di accesso ai servizi bancari, finanziari ed assicurativi si prevede che ai fini della stipula o del rinnovo dei relativi contratti non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui essa sia stata affetta in precedenza, qualora il trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta; tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età. Novità, in relazione all’acquisizione di informazioni sul background sanitario, anche in materia di adozioni di minori e di accesso ai concorsi per pazienti guariti dal cancro. Viene attribuita al Garante per la protezione dei dati personali la funzione di vigilanza sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni.

Le reazioni liguri

Il presidente del consiglio regionale e consigliere della Lega Gianmarco Medusei si dice “molto soddisfatto che alla Camera sia stata approvata la legge sull’oblio oncologico. L’assemblea legislativa della Liguria, lo scorso aprile, aveva fatto da apripista a questa norma, approvando all’unanimità un documento in merito, che grazie al mio incarico di coordinatore nazionale delle commissioni sanità dei consigli regionali, avevo portato all’attenzione anche di altre regioni e alcune lo avevano a loro volta condiviso”.

“Si tratta di una legge giusta e di una battaglia di civiltà, perché cancella ogni tipo di discriminazione verso chi è stato malato di cancro ed è guarito. In questo modo, chi si è ammalato di tumore, ma oggi sta bene, non avrà più problemi a richiedere, per esempio, un mutuo, prestiti, adozioni. Bisogna tenere presente che oggi molte neoplasie sono fortunatamente curabili e altre hanno una lunga aspettativa di vita”, conclude Medusei.

Il consigliere regionale, capogruppo di Linea Condivisa e vice presidente della commissione sanità Gianni Pastorino: “Noto con piacere che anche a livello nazionale si fanno passi in avanti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai guariti da malattie oncologiche. Da ex malato oncologico è una battaglia di civiltà che ho a cuore. In Liguria siamo stati i primi a portare avanti questa iniziativa contro il pregiudizio che i pazienti di tumore restano dei malati a vita. Alcuni mesi fa sono stato il primo firmatario di un ordine del giorno, approvato all’unanimità, che impegnava la Giunta regionale a sollecitare il Governo per l’approvazione di una norma».

“Sono molto soddisfatto di questa approvazione – aggiunge Piero Randazzo, fautore dell’iniziativa ligure e tra i fondatori della medicina integrata – Una richiesta che parte dal consiglio regionale ligure su mio suggerimento per eliminare una vera e propria ingiustizia. Tutti i partiti hanno sostenuto questa iniziativa e il Consiglio ha accolto il mio suggerimento di portare la questione all’attenzione anche di altre regioni. Ho un unico rammarico: nel richiedere al presidente Toti un intervento, un sollecito al Governo, mi ha sempre risposto di non essere di sua competenza, dimostrando la sua insensibilità alle ferite dei liguri”.