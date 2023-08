Nuoto paralimpico, il ligure Francesco Bocciardo campione del mondo nei 200 metri stile libero

Manchester. Francesco Bocciardo conquista il titolo di campione del mondo nei 200 metri stile libero categoria S5 ai campionati di nuoto paralimpico in corso a Manchester in Inghilterra.

Il ligure campione Paralimpico della specialità transita in 1’12″18 primo a metà gara, poi incrementa il vantaggio sui suoi avversari e conquista l’oro iridato con il tempo di 2’27″79. Seconda piazza per lo spagnolo Ponce Bertran distaccato di 4″92 dall’Azzurro, terzo gradino del podio per un altro spagnolo, Huerta Pozal, arrivato a 18″45 da Bocciardo.

Per il 29enne genovese l’ennesimo trionfo nella distanza. Bocciardo è il campione paralimpico in carica nel 200metri stile libero dopo la vittoria conquistata a Tokyo 2020: per lui vittoria nei 200metri stile libero anche ai campionati mondiali di Londra del 2019 e Funchal 2022.