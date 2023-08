Nuoto artistico: l’Italia Juniores sul tetto d’Europa grazie alle atlete della Rari Nantes Savona

Savona. Impresa storica per l’Italia ai Campionati Europei Juniores che si sono svolti a Funchal in Portogallo. La Nazionale Azzurra, per la prima volta nella storia, conquista la medaglia d’oro nella Squadra Libera dopo aver conquistato l’argento nella Squadra Tecnica e l’argento nell’Acrobatic Routine. Complessivamente l’Italia porta a casa 7 medaglie: 3 ori, 2 argenti e 2 bronzi.

Un risultato che proietta la Nazionale Italiana nella storia, ottenuto anche grazie alle splendide prestazioni delle atlete della Rari Nantes Savona: Giulia Vernice, Giorgia Lucia Macino, Flaminia Vernice, Beatrice Andina, Sarah Rizea, Greta Gitto. Alle sei campionesse europee savonesi va aggiunta l’allenatrice Benedetta Parisella presente in Portogallo nello staff tecnico della Nazionale Junior. Del gruppo fa parte anche Sophie Tabbiani che purtroppo il giorno prima di partire per gli Europei si è infortunata alla spalla e dovrà essere operata.

Afferma il C.T. della Nazionale Italiana, la savonese Patrizia Giallombardo: “Questo risultato così importante è dato dal grande lavoro fatto quest’anno. Gran parte delle atlete che hanno gareggiato agli Europei hanno fatto parte anche della Nazionale Assoluta avendo un impegno incredibile. Molte hanno fatto anche la maturità, dovendo conciliare lo studio e gli allenamenti, e nonostante gli impegni sono riuscite ad ottenere questi successi. Riconosco l’impegno che ci hanno messo, che non è da poco, ma sono state ricompensate da questi risultati. L’investimento che ha fatto la Federazione Italiana Nuoto ci fa ben sperare per il futuro. Un pensiero voglio dedicarlo a Sophie Tabbiani. Mi dispiace tantissimo, con lei in squadra l’Acrobatic Routine avrebbe avuto un’altra svolta. Domani sarà operata a Roma dal prof. Camilleri, quindi, un grosso in bocca al lupo a Sophie, che a settembre tornerà ad allenarsi con la Nazionale Assoluta. Un ringraziamento particolare va alla Rari Nantes Savona che supporta tutta la Nazionale Italiana, Assoluta e Giovanile, tutto l’anno. Da oggi, infatti, ospiterà la Nazionale Youth categoria Ragazze nella quale ci sono altre due atlete savonesi Alice Maddalena e Melissa Polidoro Baglione”.