“Notte Rosa” a Ceriale: “Format originale e coinvolgente nell’offerta turistica”

È con entusiasmo e gioia che Strobe srl, in collaborazione con il Comune di Ceriale, annuncia l’attesissimo evento estivo la “Notte Rosa”, che si terrà il 12 agosto nella località turistica della riviera ligure, dalle ore 20.00 fino all’una di notte.

La “Notte Rosa” è un’occasione unica per immergersi in un’atmosfera di puro divertimento e spensieratezza, poiché l’intera cittadina si colorerà di rosa in onore dell’evento: “Invitiamo tutti i partecipanti a indossare un dress code a tema rosa, per aggiungere ancora più magia e festosità alla serata” affermano gli organizzatori.

Durante la manifestazione le attività commerciali locali avranno l’opportunità di esporre i loro prodotti tipici, offrendo ai visitatori una vasta selezione di prelibatezze gastronomiche e creazioni uniche da scoprire e apprezzare.

Ma la vera eccellenza della serata arriverà con gli ospiti d’onore, le celebri dj e producer di fama internazionale, le Sister Cap, che delizieranno il pubblico con uno spettacolo mozzafiato nella suggestiva cornice di piazza della Vittoria. L’energia travolgente delle loro performance farà ballare e divertire tutti i presenti.

E le sorprese non finiranno qui! La ballerina Ylenia Raviola, una professionista della danza moderna, stupirà il pubblico con il suo straordinario “Damzautorato”: un racconto in chiave danzante che incanterà e commuoverà tutti i presenti.

“L’evento sarà un’occasione imperdibile per trascorrere una serata speciale con amici e familiari, immersi nella bellezza e nell’atmosfera incantevole della “Notte Rosa” di Ceriale e delle sue attrazioni”.

“Non mancate, quindi, a questo straordinario avvenimento estivo, che siamo sicuri rimarrà nei vostri cuori per molto tempo” concludono dall’organizzazione.

E dopo il successo della Notte Bianca dello scorso 31 luglio, soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale cerialese per un appuntamento originale che arricchisce ancora il programma di eventi e manifestazioni a Ceriale: “Un’altra bella festa all’insegna di un intrattenimento di qualità in questa estate cerialese, che farà divertire, ballare ed emozionare il pubblico presente” commentano il sindaco Marinella Fasano, il vice sindaco Luigi Giordano e l’assessore alle manifestazioni Gianbenedetto Calcagno.

“Siamo riusciti assieme alla Strobe srl a creare una iniziativa senz’altro particolare, un format avvincente nell’offerta di attrattive in riviera, capace di attirare un vasto pubblico, giovani, famiglie, adulti e bambini e che vedrà l’importante partecipazione delle stesse attività commerciali e produttive del nostro territorio, con l’obiettivo di creare iniziative in grado di potenziare ancora il complessivo indotto turistico” concludono gli amministratori comunali.