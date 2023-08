Notte di San Lorenzo tra stelle cadenti e fuochi d’artificio: spettacolo pirotecnico a Albenga e Cairo

Albenga/Cairo Montenotte. Notte di San Lorenzo con il naso all’insù non solo per ammirare, come da tradizione, le stelle cadenti ma anche i fuochi d’artificio.

Questa sera (10 agosto), infatti, nel savonese si potrà assistere a due spettacoli pirotecnici: uno nel ponente, ad Albenga; l’altro in Valbormida, a Cairo Montenotte.

Ad Albenga l’appuntamento è alle ore 23.00, sul molo della darsena. Prima però tanto divertimento con lo spettacolo dei Pirati dei Caruggi che in Piazza De Andrè porteranno in scena lo spettacolo “A scopo di Lucro”, una parodia dei liguri ad opera di Alessandro Bianchi, Fabrizio Casalino, Andrea Ceccon ed Enrique Balbontin.

Lo spettacolo (gratuito) è inserito nell’ambito della serata degli Emys Awards, premio che quest’anno sarà consegnato alla nota scrittrice Cristina Rava. Inizio della serata alle ore 21:00.

La Valbormida invece si prepara alla serata conclusiva di Cairo Medievale, iniziato sabato 5 agosto. E anche questa sera ad animare le vie e le piazze del centro storico ci saranno numerosi artisti che con tamburi, fuoco, trampoli e danza sono pronti ad emozionare gli spettatori, portandoli in un’atmosfera magica e d’altri tempi. Passeggiando tra via Roma e piazza della Vittoria sarà inoltre possibile degustare vari piatti tipici nelle 20 taverne presenti, oltre a visitare il mercatino e a cimentarsi in vari giochi “medievali”.

L’appuntamento con lo spettacolo pirotecnico è alle ore 22:30 sul lungo Bormida, i fuochi d’artificio saranno visibili dalla Lea, l’area di piazza XX Settembre e dai ponti Italia 61 e Stiaccini.