“Non vendiamo il libro di Vannacci”, si scatenano le polemiche contro la libreria: “Non è democrazia”

Savona. “In questa libreria non si vende il libro del generale Vannacci“. Ha scatenato diverse polemiche sui social il cartello affisso sulla vetrina della libreria Ubik a Savona, ma anche commenti di solidarietà.

“Vannacci, il Generale omofobo che insulta i gay definendoli ‘anormali‘ e che si lamenta di non poterli più definire ‘froci o ricchioni’), ma che sente nelle sue vene il sangue di Giulio Cesare. Ma Giulio Cesare non era quello che da giovane, legato alla sontuosa corte di Nicomede IV, si era più volte fatto sodomizzare dall’affascinante Re di Bitinia, tanto da essere accompagnato per tutta la vita dal soprannome beffardo di “Queen of Bithynia”? Che pena”, ha spiegato il titolare della libreria Stefano Milano.

E Milano: “È dedicato a quella coppia di persone che è venuta a pranzo a chiederci il libro, e vedendo che non lo vogliamo tenere, ci ha criticato più volte perché ‘questa non è democrazia‘. Vedete, è proprio questa la democrazia: gli editori pubblicano quello che ritengono giusto, e i librai ordinano quello che ritengono giusto, secondo coscienza. Nell’insieme delle diverse scelte che compiono le tante librerie sta la democrazia. Diverso sarebbe se gli editori fossero obbligati a pubblicare dei titoli, e i librai fossero obbligati a tenerli (o obbligati a non tenerli). Ecco, quella non sarebbe democrazia”.