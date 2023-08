Noi per Ceriale: “Sindaco inerme di fronte all’allerta arancione, ordinanza firmata due giorni dopo l’inizio dell’emergenza”

Ceriale. “Sindaco inerme di fronte all’allerta emanata per forti piogge e temporali”. L’accusa arriva dai consiglieri di “Noi per Ceriale” Piercarlo Nervo e Eugenio Maineri che si dicono preoccupati del comportamento tenuto dal primo cittadino durante le ultime perturbazioni.

“Sabato 26 agosto, intorno alle ore 13.00, è stata emanata l’allerta arancione a partire dalle ore 7 di domenica 27 fino alla mezzanotte” ricordano dalla minoranza e poi sottolineano: “Il sindaco Marinella Fasano avrebbe dovuto, come previsto dal Piano di Emergenza e Protezione civile del Comune di Ceriale, attivare il C.O.C. (Centro Operativo Comunale ) e soprattutto emettere un’ ordinanza. Dopo la prima allerta, in data 27 agosto, alle ore 12.19, ne veniva emanata una seconda che prorogava l’allerta arancione fino a lunedì 28 alle ore 15; ma anche in questa fase il sindaco non ha emesso alcuna ordinanza e nemmeno ha attivato il C.O.C.. Tant’è che nella serata di domenica alcune attrazioni del luna park ubicato in Pineta erano aperte. L’’ordinanza è stata firmata solamente lunedì 28 agosto intorno alle ore 10 quindi due giorni dopo la prima allerta”.

Il documento prevedeva, a partire dalle ore 00.00 del giorno 28.08.2023 e per tutta la durata della fase di allertamento meteo classificata arancione prevista sino alle ore 14.59 del giorno 28.08.2023, e fatte comunque salve eventuali proroghe, sul territorio del Comune di Ceriale: La chiusura di tutte le scuole ed istituti scolastici, sia pubblici che privati, di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido ubicati sul territorio comunale; la sospensione di tutte le attività di commercio su area pubblica; la sospensione di ogni manifestazione straordinaria a carattere commerciale, sportiva o del tempo libero, svolgentesi in area pubblica, previste nel territorio comunale; la sospensione di tutte le attività in programma presso luoghi o strutture comunali anche se precedentemente autorizzate, escluse le attività istituzionali; la chiusura al pubblico di tutte le strutture di proprietà comunale, anche se concesse a privati o associazioni, destinate a costituire naturale centro di aggregazione della popolazione (ad es. impianti sportivi, pontile, aree cimiteriali, centri civici, parchi gioco etc.); la chiusura al pubblico di tutte le attrazioni di spettacolo viaggiante presenti sul territorio comunale; il divieto di utilizzo dei sottopassi pedonali; il divieto di sostare a piedi o con veicoli sui ponti di torrenti o rivi; ai titolari/gestori privati di attività aperte alla generalità del pubblico che costituiscono naturali punti di aggregazione per la popolazione, ad attivare i rispettivi protocolli di protezione per l’incolumità pubblica”.

“Innanzitutto non crediamo che un’ ordinanza possa avere un valore retroattivo – evidenziano Nervo e Maineri -, mentre secondo il sindaco quella da lei firmata avrebbe dovuto avere un’efficacia a partire dalle ore 00.00 del 28 pur essendo stata firmata il lunedì mattina. L’altra considerazione che ci viene da fare è: ma tutte le indicazioni date nell’ordinanza del 28.08.2023 non erano necessarie anche per la giornata di domenica 27 dalle ore 7 alle ore 24, in cui c’era l’allerta arancione? Quindi la domenica si potevano utilizzare i sottopassi, si potevano tenere aperte le attrazioni di spettacolo viaggiante, si potevano tenere aperti gli impianti sportivi, il tutto con l’allerta arancione in atto?”.

“Crediamo che tutto ciò non fosse assolutamente possibile ed il pericolo vi fosse realmente e ci stupiamo del fatto che non vi sia stata comunicazione tra il sindaco e la sua giunta affinché qualcuno si prodigasse per convocare il C.O.C. ed emettere l’ordinanza”.

“Quanto accaduto – concludono i due consiglieri – è preoccupante, il sindaco con il suo comportamento ha dimostrato di non essere in grado di prendere decisioni a tutela dell’incolumità pubblica. Capiamo che la sua candidatura, come più volte da lei sostenuto, sia stata semplicemente per una rivalsa personale, ma adesso che ricopre il ruolo di primo cittadino deve assumersi oltre agli onori anche gli oneri, governando con serietà”.