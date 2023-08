Niccolò Paganini, l’irripetibile voce di Genova (parte seconda)

PRIMA PARTE

Fu il padre, abile suonatore di mandolino, a riconoscere subito il talento del figlio Niccolò. Come avvenne per Mozart, anche in questo caso l’insegnamento della musica fu imposto con severità, tanto che il Maestro, divenuto adulto e il più celebre tra i violinisti, rimprovererà sempre il genitore di avergli tolto l’età dei giochi e la salute. Con una migliore situazione economica, i Paganini divennero proprietari di una casetta di campagna a San Biagio in Val Polcevera. Niccolò amava molto questo posto quieto, in mezzo alla natura e lo scelse quale ritiro agli inizi della carriera, per dedicarsi alla composizione e allo studio della chitarra. Il nome che diede a questo luogo fu il “Casinetto di Romairone” che, per un certo periodo, accolse anche la sua salma imbalsamata. Al contrario di quella dove nacque, abbattuta nei primi anni ’70, questa dimora esiste ancora. Oggi è proprietà di un privato, ma il Comune ha però acquistato parte del terreno antistante, dove è stato eretto un monumento commemorativo.

Al tempo di Paganini, Genova vantava un fermento musicale di prim’ordine, che si svolgeva principalmente nelle cappelle delle chiese e in particolare in quella del Duomo di San Lorenzo e nei già numerosi teatri: il Teatro Regio del Falcone, di S. Agostino, di Piazza Campetto, quello delle Vigne, di San Francesco d’Albaro e quello estivo dell’Acquasola. In questi teatri pubblici, con un numero veramente considerevole a testimoniare il livello culturale della Città, si assisteva all’opera lirica che appassionava il pubblico più di qualsiasi altro spettacolo.

Invece, nei meravigliosi palazzi patrizi con piccoli teatri privati, si eseguivano per lo più concerti strumentali nei quali partecipavano i maggiori solisti italiani ed europei. Fu in questi teatri e nelle chiese che il nostro Maestro iniziò la sua carriera di concertista. Il 6 Dicembre 1794 leggiamo sul giornale AVVISI questo trafiletto riferito alla Festa di San Eligio: «…in questa occasione si ebbe il piacere di sentire un armonioso concerto di violino, eseguito colla maggiore destrezza e maestria dal Sig. Niccolò Paganini nella sua tenera età di anni 12…».

Ma il primo vero e grande successo avvenne al Teatro S. Agostino, poco distante dalla casa dove nacque il Maestro. Questo teatro, piccolo ma con una acustica formidabile, accolse Paganini svariate volte e godeva di grandissima considerazione, finché la sua fama non sarà oscurata dal Carlo Felice. I bombardamenti degli Alleati durante la Seconda Guerra Mondiale, purtroppo lo cancelleranno definitivamente dal panorama dei templi della musica.

Il legame tra Paganini e Genova fu sempre forte, con un reciproco affetto che si manifestò durante tutta la vita del Maestro. Quando i concerti glielo permettevano, faceva sempre ritorno all’ombra della Lanterna per gustare la farinata, “gli squisitissimi ravioli magri” o il minestrone alla genovese che gli preparava la madre Teresa. Ma torniamo alla musica.

A 13 anni il padre lo portò a Parma, affinché potesse perfezionarsi con Alessandro Rolla, celebre violinista dell’epoca. Dopo poche lezioni, lo stimato insegnante affermò di non avere più nulla da trasmettergli. Consigliò al padre di portarlo da Ferdinando Paër, così che potesse affinare l’arte compositiva. Iniziò così la sua carriera di fenomeno, e di concertista eccelso, ma anche di giovane dalla vita irrequieta affascinato da donne e giochi d’azzardo.

(Continua…)

Massimo Carpegna è direttore d’orchestra, critico musicale e compositore, con partiture lirico sinfoniche diffuse in mondovisione. E’ stato docente presso il Conservatorio di musica di Modena ed è Visiting Professor alla London Performing Academy of Music. Con “Classica&Dintorni” porterà i nostri lettori alla scoperta della musica classica e delle figure che ne hanno segnato la storia. Clicca qui per vedere tutti gli articoli.