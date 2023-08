New Bragno, si scaldano i motori in vista della nuova stagione. Mignone: “Mercato fantasioso, puntiamo molto su Gamba e Jovanov”

Cairo Montenotte. È un Bragno consapevole e determinato la squadra che, in settimana, ha iniziato al lavorare in vista dei primi impegni ufficiali della nuova stagione. Oltre all’arrivo di mister Simone Adami al posto di Fabrizio Monte, i biancoverdi hanno rivoluzionato in maniera decisa la propria rosa. Inoltre è cambiato qualcosa anche in dirigenza, dove si è insediato il direttore generale Massimo Mignone.

A raccontare il mercato del sodalizio valligiano è stato proprio quest’ultimo. “Quando c’è un cambio tecnico la rosa si sfalda un po’, motivo per cui abbiamo scelto di rinnovare – spiega Mignone -. Partendo in ritardo i giocatori della zona che avremmo voluto trattare si erano già accasati, così abbiamo pensato di dare vita ad un mercato fantasioso andando a pescare dal basso Piemonte, in provincia di Genova e nel ponente”.

“A mio parere – ha proseguito l’intervistato – siamo riusciti a piazzare davvero un ottimo acquisto con Goran Jovanov (attaccante prelevato dal Canelli, ndr), anche Cirio e Savaresi penso potranno fare bene. Nella zona siamo inoltre riusciti a tesserare Pizzolato e Laudando, due giocatori d’esperienza con un passato in categorie superiori. Tramite amicizie e conoscenze infine siamo arrivati a tesserare due ragazzi argentini. Risso è un centrocampista che può fare sia la mezz’ala che il mediano, Amud un difensore centrale roccioso”.

Alla domanda inerente all’obiettivo prefissato per la prossima stagione, Mignone non ha esitato nel rispondere: “Il nostro obiettivo è la salvezza. Se andando però avanti avremo la possibilità di scalare un po’ la classifica ci proveremo magari tornando sul mercato, questo non lo escludo”.

Infine il direttore generale del Bragno ha concluso parlando dei singoli: “Jovanov è un attaccante davvero interessante, lo vedrei come esterno nei tre davanti. Ha molta corsa e davanti alla porta un bel calcio. Come punta puntiamo molto su Bartolomeo Gamba”.