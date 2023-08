Nella notte dei fuochi d’artifcio Pietra Ligure piange la scomparsa di Gino Gianvittorio, il creatore degli spettacoli pirotecnici

Pietra Ligure. Uno strano segno del destino… Nella notte di Ferragosto con i fuochi d’artificio andati in scena a Pietra Ligure per la Festa dell’Assunta, la cittadina pietrese piange la scomparsa di Gino Gianvittorio, il creatore degli spettacoli pirotecnici e piromusicali che da molti anni, anche in occasione della festa di San Nicolò, regalano alla riviera magia e ed emozioni, come nella stessa serata di ieri.

“Una notizia che ci ha riempito di tristezza – ha detto il sindaco Luigi De Vincenzi -. I suoi show pirotecnici hanno riempito gli occhi e i cuori di tantissime persone presenti nella nostra località. Ti ricorderemo sempre così, Gino, con quell’esplosione di bellezza, stupore, colori e musica che per tanti anni, grazie alla tua professionalità oltre che maestria, sono stati appuntamenti imperdibili e attesissimi delle estati pietresi”.

“Ai figli, che hanno preso in mano l’azienda di famiglia Gianvittorio Pirotecnica e che ieri sera hanno certamente reso orgoglioso il loro papà, alla moglie e a tutta la famiglia vanno le condoglianze di tutta l’amministrazione comunale e, in modo particolare, le mie personali, quelle dell’Assessore al turismo Daniele Rembado e di tutto lo staff dell’ufficio turismo che, per tanti anni, ha collaborato con Gino” conclude il primo cittadino pietrese.