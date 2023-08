Music & Street Art Quiliano Contest: i finalisti si esibiranno sabato 2 settembre

Quiliano. MUSAQ Quiliano Contest è una manifestazione dedicata alla Street Art ed è un concorso nazionale dedicato alla musica emergente: i finalisti selezionati si esibiranno sabato 2 settembre in una serie di concerti dal vivo al Parco di San Pietro in Carpignano di Quiliano. A presentare la serata ci sarà Nyva Zarbano di Rocker TV.

Ecco i nomi dei finalisti: Altrove (Roma), Atwood (Milano), Fra’ Sorrentino (Roma), Guayota (Vado Ligure), Margò (Roma), Minimal (Orvieto).

Il vincitore si esibirà a Faenza al MEI 2023, realizzerà un videoclip, una video-intervista e un book fotografico a cura di MyArtIs. Verranno anche assegnati il “Premio della Critica MUSAQ – Città di Quiliano” e il “Premio On-Air”, una promozione basic per un singolo inedito (passaggi radio e diffusione e pubblicazione del comunicato stampa) a cura de L’altoparlante.

Sul palco anche alcune delle band più interessanti della nuova scena emergente italiana: gli Era Nera, vincitori del contest dello scorso anno, i Sunset Avenue, Nukeulele e i Primula Nera.

A seguire il concerto dei kuTso nel loro Tatanka tour, la tournée del bisonte da cui l’irriverente band ha chiamato questa serie di concerti che li sta portando in giro per lo stivale.

La storica band capitolina, punto di riferimento della scena indipendente romana, dopo essersi classificata seconda a Sanremo nel 2015 ed essere entrata nella top 20 con il brano Elisa, non si è più fermata, pubblicando 4 album e una miriade di singoli, anche durante la Pandemia.

Il concerto proporrà i brani più conosciuti della band ed anche le ultime strambe composizioni “social/virali” con cui stanno mantenendo caldo il proprio pubblico in attesa dell’uscita imminente del prossimo album.

L’ingresso è libero e sarà presente food e birra artigianale.

Sempre Sabato 2 Settembre, presso la Biblioteca Civica A. Aonzo, dalle 17:30 alle 20:00, sarà possibile visitare in anteprima la Mostra fotografica di Cinzia Bellenda e Alessandro Gimelli “Le città dimenticate”.

MUSAQ è organizzato da Città di Quiliano, Circolo degli Inquieti, Associazione Culturale E20, con il sostegno della Fondazione A. De Mari e la partnership di MyArtIs, MEI, Rete dei Festival, Quilianonline, Rocker Tv, L’altoparlante.