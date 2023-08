Murialdo, minoranza contro sindaco e Scajola: “Nuova piazza mercatale inutile, con 400mila euro si potevano fare opere molto più utili”

Murialdo. “Another brick in the wall, il consigliere regionale Marco Scajola annuncia il secondo lotto della cosiddetta ‘piazza mercatale’ con realizzazione di mega scacchiera e ufficio turistico, a completamento di quello che fu inaugurato a novembre scorso, la cui bruttezza ed inutilità è di fronte agli occhi di tutti. Infatti, a differenza di quanto viene trionfalmente dipinto come ‘salotto bello’, abbiamo una distesa di asfalto nei fatti inutilizzata con annesso baraccone anch’esso inutilizzato ed aiuole circostanti infestate da erbacce che invadono fino a metà l’adiacente parcheggio. All’annuncio di Scajola si accoda il sindaco Giacomo Pronzalino che proclama l’avvento della nuova piazza dove si svolgerà il mercato e si giocherà a scacchi con pezzi alti un metro! In realtà l’area in questione è, e verosimilmente rimarrà, inutilizzata in quanto il mercato è composto da un solo banco di fruttivendolo ed i produttori locali piazzano i loro prodotti senza necessità di recarsi in quel luogo”. La critica arriva da Ezio Salvetto, capogruppo di “Con Murialdo”.

“Non dimentichiamo – aggiunge – che la stessa area insiste su di un rio tombinato, la cui tombinatura non è stata rifatta nonostante fossero stati posti a bilancio i fondi necessari ed i tubi fossero già in loco. Per fare posto a tutto ciò è stato smantellato il campetto polifunzionale dove murialdesi e villeggianti potevano giocare a calcetto, tennis e pallavolo, oltre all’area giochi per i bambini. Ora ci si appresta a smantellare quello che resta dei giardini per sostituirli ad un’altra inutilissima struttura, in quanto è facile prevedere il numero di coloro che andranno a giocare a scacchi con pezzi alti un metro”.

“E’ altresì difficile prevedere chi gestirà l’ufficio turistico visto che l’amministrazione è gia in difficoltà a gestire gli uffici comunali. Ed aggiungiamoci che nella stessa area, secondo Pronzalino, entro novembre verrà realizzato un distributore di carburanti così il desolante quadro è completo”.

“Altro che rigenerazione, altro che piazza, quell’area assomiglia ed assomiglierà sempre di più ad una periferia. Con 400 mila euro si sarebbero potute fare opere molto più utili, soprattutto per quelle borgate, che Pronzalino cita, e che oggi sono completamente abbandonate a loro stesse” conclude Salvetto.