Motociclista muore in autostrada travolto da un pullman: chiusura del tratto

Liguria. L’A12 è stata chiusa al traffico poco prima delle 15 di questo pomeriggio a causa di un incidente mortale avvenuto tra il casello di Genova Est e Genova Nervi. La vittima è un motociclista uomo di cui ancora non si conosce l’identità.

Secondo le prime ricostruzioni la moto si sarebbe scontrata con un pullman: entrambi i mezzi procedevano nella stessa direzione, verso Livorno, e avevano appena ripreso la marcia dopo la coda dovuta al precedente incidente. Dopo la collisione il centauro sarebbe stato travolto mortalmente dal bus turistico, morendo sul colpo.

Sul posto i soccorsi, con i medici del 118 e i tecnici di Autostrade per l’Italia. La tratta è chiusa in direzione Rosignano, con obbligo di uscita a Genova Est. Per chi viaggia verso Livorno entrata consigliata Genova Nervi, per chi arriva dalla A7 è consigliato uscire a Genova Ovest, visto il traffico che si sta condensando in zona Genova Est e Staglieno.

Sulla A12 oggi questo è il terzo incidente ed è purtroppo il più grave: in mattinata una donna ha perso un dito a seguito del ribaltamento della sua vettura, mentre all’altezza di Deiva Marina un camion ha preso fuoco. Enormi i disagi per chi viaggia su questa autostrada.