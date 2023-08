Monica Giuliano all’Agenzia regionale per i rifiuti, il PD: “Al lavoro per ricostruire una nuova allenza civica”

Vado Ligure. “Prendiamo atto della scelta di Monica Giuliano di accettare l’incarico di commissario straordinario dell’Agenzia regionale per i rifiuti e di dimettersi da sindaco del Comune di Vado Ligure, portando così la città al commissariamento in una fase cruciale, nella quale passeranno da Vado decisioni e scelte di rilevanza addirittura nazionale”. E’ questo il commento del Pd provinciale e del circolo vadese dopo l’ufficializzazione della nomina del sindaco di Vado Monica Giuliano.

“In questi anni gli amministratori del PD nel Comune di Vado Ligure sono sempre stati in prima linea all’interno della lista civica “Lavoriamo con i vadesi” – proseguono -, per affrontare i problemi e realizzare i progetti per i quali sono stati chiamati dai cittadini al governo della città. Un grande lavoro che avrebbe meritato di essere portato a termine, nell’interesse di chi vive a Vado, fino alla scadenza naturale della legislatura”.

I Dem guardano al futuro e alla prossima tornata elettorale: “Il nostro Partito ora guarda avanti – concludono -, e ha a cuore come ha sempre dimostrato la condizione di cittadine e cittadini. Lavorerà per contribuire a ridare al Comune, nella prossima primavera, una Amministrazione solida, basata su una rinnovata alleanza civica”.