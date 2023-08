Mondiali su Pista: l’alassino Luca Giaimi conquista due medaglie

Colombia. Dopo i successi negli ultimi Europei, ancora medaglie per l’alassino Luca Giaimi che ai Mondiali Pista Jrs a Cali ha conquistato l’oro con il quartetto azzurro nell’Inseguimento a squadre e l’argento nell’Inseguimento individuale.

Nel secondo giorno di gare dei Mondiali pista Juniores a Cali cresce in modo consistente il medagliere per la spedizione azzurra. Nell’inseguimento a squadre il quartetto maschile completa il lavoro del giorno prima e in finale raggiunge, dopo tre chilometri, la Germania. Per Matteo Fiorin, Juan David Sierra, Etienne Grimod, Luca Giaimi, Renato Favero e il ct Salvoldi si tratta della consacrazione definitiva e la chiusura di un cerchio.

Nel terzo giorno di gare in Colombia per i campionati del mondo di pista juniores, l’Italia incrementa il proprio bottino con due nuove medaglie d’argento, tra cui quella di Luca Giaimi nell’inseguimento individuale. Il ligure nell’inseguimento si presenta con il titolo continentale e il record del mondo fatto registrare proprio ad Anadia un mese fa. Nelle qualifiche è il migliore. In finale, contro il britannico Metthew Brennan parte forte e conduce per due terzi. Poi c’è il ritorno di Brennan che negli ultimi due giri lo supera e vince il titolo (3’07”092), portando a casa anche il nuovo record del mondo. Di tutto rilievo anche il 3’07”247 del ligure, al di sotto del suo precedente limite e che rappresenta anche il nuovo record italiano di categoria. Decimo posto per l’altro azzurro Etienne Grimod (3’13”407).