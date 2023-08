Mondiali di Nuoto Master: bravo il cellese Samuel Venturino che si è fatto onore nei 50 e nei 100 delfino

Celle Ligure. Conclusa brillantemente l’avventura di Samuel Venturino ai Campionati del Mondo di Nuoto Master in Giappone. Il cellese, portacolori della Rari Nantes Cairo-Acqui, che ha rappresentato con grande onore il Tricolore in vasca nel Sol Levante ha conquistato un ventesimo posto nei 100 delfino che ha fatto fermare il cronometro sul 1’11”34 e un ventinovesimo sui 50 delfino con un ottimo 30”04.

Bella esperienza, in un Giappone rovente, 45 gradi all’ombra, per il vigile del fuoco in forza al Comando Provinciale di Cuneo, distaccamento di Mondovì, che ha preso parte alla rassegna iridata, portando i colori gialloblu nel campionato mondiale a Fukuoka.

Samuel si è battuto con molti ex professionisti della specialità migliorando i suoi record personali nell’appuntamento più importante della stagione.

“Mi sono divertito e questa è la cosa essenziale, – racconta a IVG. – Ringrazio il mio tecnico Luca Chiarlo, il terapista Roberto Cirelli e il dottor Marco Colombardo che hanno permesso a questo ‘vecchietto’ di giocare ancora a fare l’atleta”. E, da domani, di nuovo in vasca.