Minaccia i figli con un coltello da cucina e poi finisce in ospedale in coma etilico: denunciato dai carabinieri

Valbormida. Nel lungo e bollente “ponte” di Ferragosto sono stati ulteriormente intensificati i servizi di controllo del territorio (con finalità preventiva e repressiva) messi in atto da parte dei carabinieri della compagnia di Cairo Montenotte. L’Arma ha impiegato nell’attività di vigilanza 109 pattuglie, impegnate in oltre 300 controlli complessivi nel corso dei quali sono state identificate 398 persone, di cui 185 risultate già note alle forze di polizia per precedenti vari, e controllate 285 veicoli e 312 documenti.

Nella settimana trascorsa sono state contestate 26 contravvenzioni al Codice della Strada, con contestuale ritiro di sette patenti, quattro per guida in stato di ebbrezza alcoolica e tre per sorpassi su tratti di strada pericolosa; sei invece le contravvenzioni per l’uso del telefono cellulare durante la guida e quattro per il mancato impiego delle cinture di sicurezza.

Durante i controlli per l’identificazione delle persone è stato rintracciato un cittadino extra-Schengen rientrato in Italia prima del periodo minimo di espulsione che, dopo l’udienza direttissima svolta presso il Tribunale di Savona, è stato raggiunto da un ordine di carcerazione per il residuo della pena di 9 mesi di reclusione.

Un altro cittadino extra-Schengen in stato confusionale dovuto all’abuso di sostanze alcooliche, dopo aver minacciato i propri figli con un coltello da cucina, è invece finito in coma etilico all’ospedale di Savona e, al suo risveglio, è stato denunciato alla locale autorità giudiziaria per il reato di minacce aggravate.

Ad un cittadino italiano è stato invece applicato il Dapo (Divieto di Avvicinamento alla Parte Offesa) dal tribunale di Savona per aver maltrattato e procurato lesioni sia alla propria convivente che all’ex compagno della stessa.