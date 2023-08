Migranti, la Ocean Viking sbarcherà in Liguria i 272 salvati davanti alle coste libiche

Liguria. La nave umanitaria Ocean Viking, della flotta di Sos Mediterranee, dopo aver effettuato un salvataggio al largo delle coste libiche, è stata assegnata al porto di Genova per lo sbarco delle 272 persone recuperate in mare e attualmente a bordo.

Al momento non sono noti i dettagli dell’arrivo, cosa che sarà discussa oggi durante un vertice in prefettura finalizzato a coordinare tutte le operazioni relative all’accoglienza.

Continua quindi l’emergenza senza fine dei migranti che affrontano viaggi della speranza per approdare in Italia e quindi in Europa. Dall’inizio dell’anno sono giunti sulle coste italiane ben 94.792 migranti, una cifra che supera più che il doppio rispetto allo stesso periodo del 2022. Anche la Liguria è in prima linea: il porto della Spezia ha già accolto quattro volte quest’anno la nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere, indicando il continuo afflusso di persone in cerca di sicurezza e protezione.