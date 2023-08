Migranti ad Albenga, Ciangherotti (Fi) vs PD ingauno: “I loro insulti? Una medaglia al valore

Albenga. “Quando le argomentazioni stanno a zero, ecco che gli esponenti della segreteria del Partito Democratico albenganese (Ivano Mallarini segretario, Carlo Alberto vicesegretario, Gianna Benedetti, Maria Teresa Bonavita, Roberta Rapa, Michele Marengo e Lorenzo Sibilla) escono allo scoperto e iniziano ad insultare tutti quelli che non la pensano come loro, definendo ‘personaggi tossici’ il sottoscritto e la consigliera Cristina Porro, rappresentanti eletti democraticamente dai cittadini albenganesi”.

Così Eraldo Ciangherotti, consigliere comunale e coordinatore locale di Forza Italia, replica alle parole del Partito Democratico albenganese in merito al nuovo centro di Vadino destinato ai migranti.

“La deriva del PD nazionale si riflette a livello locale, dove questi politicanti in cerca di visibilità si distinguono in continuazione per la loro arroganza e l’assoluta mancanza di rispetto verso le istituzioni, – ha proseguito l’esponente forzista. – Fa sorridere sentir parlare di partecipazione costruttiva da parte dello stesso partito che, in accordo con il sindaco, ha nascosto sino all’ultimo ai residenti di Vadino l’arrivo dei migranti”.

“Tomatis e il PD si vogliono presentare davanti all’opinione pubblica come i paladini dell’accoglienza, ostentando amore incondizionato verso il prossimo. Tutto molto commovente, tranne nella parte in cui gli stessi democratici (di nome, ma non di fatto) e il sindaco se la prendono con il governo lamentandosi degli sbarchi. Una compassione e un altruismo a dir poco fugaci”, ha aggiunto ancora.

“Ormai è evidente che ci troviamo di fronte ad un’Amministrazione completamente allo sbando. Prova ne sono le parole scomposte e offensive utilizzate sui giornali dalla maggioranza per rispondere alle critiche dei consiglieri di minoranza. Critiche che, nel caso di specie, rappresentano unicamente le legittime istanze dei residenti di Vadino. Infine, lascerei decidere ai cittadini albenganesi, tra qualche mese, chi sia la vera vergogna (politica) di questa città. Di certo, e su questo non ho dubbi, non intendo prendere lezioni di morale dal Partito Democratico di Albenga”, ha concluso Ciangherotti.