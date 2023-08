Migranti a Vadino, i consiglieri di maggioranza ribattono a Ciangherotti: “Abbiamo tutelato la città e gli albenganesi”

Albenga. “Non avendo altre opportunità di ribalta politica, se non le consuete sguaiate polemiche quotidiane, le ormai note “ciangherottate”, il consigliere di minoranza non trova di meglio da fare, anche in questa occasione, che buttare in caciara come suo solito anche un tema delicato e complesso come quello dell’accoglienza e dei migranti”.

Lo affermano i consiglieri di maggioranza del comune di Albenga in risposta all’esponente di opposizione, precisando la situazione in merito ai profughi.

“E fa niente se poi questa situazione sia dovuta all’incapacità gestionale di un governo di destra che è passato in pochi mesi dalla propaganda del blocco navale e dei porti chiusi, alla realtà di un numero record di sbarchi sulle coste nazionali e che non ha trovato altra soluzione che scaricare adesso ai Comuni la gestione di queste persone. Ma ovviamente al consigliere di minoranza non interessano queste cose, non interessa la verità e la complessità di questo fenomeno. Preso com’è dall’ossessione della sua perenne campagna propagandistica/elettorale, anche questa volta non trova di meglio da fare se non attaccare sindaco, assessori e maggioranza, a suo dire tutti ipocriti e tutti quanti pronti ad agire di nascosto contro i cittadini di Albenga” aggiungono ancora gli esponenti della maggioranza albenganese.

“Al contrario invece, lui e solo lui, invece sia oggi il difensore della comunità ingauna! Un vero principe azzurro dal bianco destrier, che ama tutti i cittadini e che da essi è ricambiato! Immagine che a dire il vero, stride poi con la storia politica del nostro consigliere di minoranza, storia costernata esclusivamente di sconfitte elettorali subite ad ogni elezione a cui abbia partecipato ed in cui sia passato dal giudizio dei cittadini. Ma questo è l’uomo e chiunque in città ha ormai avuto modo di osservarne i comportamenti e farsi una propria opinione”.

“Non è quindi compito nostro darne ulteriori. Ma diverso è il ruolo dell’amministratore pubblico e su questo non possiamo esimerci dal rispondergli e rispedire al mittente le accuse mosse nei confronti della nostra amministrazione che anche questa volta, su un tema così difficile, ha come sempre lavorato per tutelare gli interessi della città e degli albenganesi, cercando di trovare il giusto equilibrio tra rispetto della legge, responsabilità e tutela dei cittadini”.

“Il fatto che ancora oggi attacchi la maggioranza per non aver dato la disponibilità delle palestre scolastiche al posto di una struttura come l’Anfi, dimostra la sua totale mancanza di capacità amministrativa e di visione della città. Ma anche su questo, siamo sicuri che ormai ai cittadini sia chiaro che differenza ci sia tra la responsabilità di chi amministra per il bene collettivo e la propaganda di chi cerca solo uno spazio mediatico per se stesso. Tra chi sia al servizio dei cittadini e su chi invece voglia trarne solo un beneficio personale” concludono i consiglieri di maggioranza.