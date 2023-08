Migranti a Vadino, Ciangherotti (FI): “Il sindaco ha tenuto tutti all’oscuro sino all’ultimo: poco rispettoso di cittadini e istituzioni”

Albenga. “Ieri sera, nel corso del consiglio comunale, il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis ha preso la parola comunicando la notizia dell’arrivo di un gruppo di circa trenta profughi che saranno accolti a Vadino. Un fatto noto al sindaco dal 22 luglio scorso, ma che i cittadini albenganesi hanno potuto apprendere solo nella giornata di ieri grazie ad un comunicato stampa del sottoscritto. Questo è un sindaco bugiardo verso le istituzioni e nei confronti dei cittadini e solo per questo non merita alcuna riconferma”. Lo dichiara il consigliere comunale e coordinatore albenganese di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

Tomatis ha dato notizia dell’arrivo dei trenta migranti attraverso una comunicazione in apertura della seduta consiliare: “Pur di fare compassione – spiega Ciangherotti -, il sindaco ha paragonato la vita dei profughi che arrivano via mare alle recenti tragedie dei nostri ragazzi morti negli ultimi giorni”.

“Ma la verità è ben diversa – sottolinea il capogruppo albenganese -. Il sabato del Palio dei Rioni, il 22 luglio scorso alle 22.30, il sindaco Tomatis ha informato i consiglieri di maggioranza e gli assessori dell’arrivo imminente dei profughi irritando molti della sua squadra di governo. Poi, sentendosi preso di mira dai suoi, si è subito trincerato dietro la scusa dell’imposizione del Prefetto. Peccato che i sindaci vicini a noi ci abbiano confermato che, durante la riunione in prefettura, mentre il Prefetto insisteva, molti sindaci hanno declinato l’invito ad accogliere profughi nei propri comuni”.

Aggiunge Ciangherotti: “Sarà un caso, ma gli unici due primi cittadini che hanno sgomitato per ospitare i migranti sono stati quelli di Albenga e Savona, che si sono resi immediatamente disponibili. Questa apertura da parte della amministrazione albenganese non deve stupire, anche perché l’assessore Gaia è molto attenta a far lavorare nell’accoglienza le cooperative sociali, forse anche per la sua spiccata sensibilità”.

“Nessuno ha obbligato il sindaco Tomatis – conclude il coordinatore forzista albenganese -. È stato lui ha dare il via libera all’occupazione dell’immobile di via Piave tenendo all’oscuro i residenti per settimane e dandone comunicazione ufficiale soltanto ieri sera, quando ormai il segreto era stato svelato al mattino. Un sindaco poco rispettoso dei cittadini e delle istituzioni stesse. Un sindaco che, tra pochi mesi, spero possa tornare ad occuparsi di altro per il bene di tutta la città e degli albenganesi”.