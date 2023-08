Liguria. La perturbazione si allontana verso levante, ritorna il bel tempo nella nostra regione. Ecco le previsioni del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni in Liguria.

Oggi, sabato 5 agosto, al mattino ultime piogge sullo Spezzino. Nubi sparse sul resto della regione con belle schiarite a ponente. Nel pomeriggio migliora ovunque con cielo sereno da ponente a levante dopo gli ultimi addensamenti sull’estremo levante, in dissolvimento. Venti moderati da nord al mattino con locali rinforzi. Rotazione a sud-ovest nel pomeriggio specie lungo le coste. Mare in prevalenza molto mosso. Temperature in calo nei valori minimi, in aumento le massime sotto costa: saranno comprese tra 17 e 29 gradi sulla costa, tra 6 e 24 nell’interno.

Domani, domenica 6 agosto, un po’ di nubi al mattino a levante in attenuazione nel pomeriggio, per il resto soleggiato e stabile. Venti deboli o moderati da sud-est, in rotazione a nord nel pomeriggio con qualche rinforzo. Mare mosso o molto mosso. Temperature stazionarie.

Per lunedì 7 agosto Limet prevede ancora tempo soleggiato e stabile con temperature in aumento.