Liguria. Un’intensa perturbazione atlantica, giungerà sulle nostre zone nel corso della giornata odierna. Durante la prossima notte si formerà una profonda bassa pressione sul golfo ligure inasprendo ulteriormente i fenomeni. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: forti rovesci temporaleschi, in particolar modo tra Savonese, Genovesato e Tigullio. Cumulate elevate, possibili situazioni da stress idrogeologico con frane, smottamenti ed allagamenti. Possibili colpi di vento nelle situazioni temporalesche. Attenzione anche alle condizioni meteomarine avverse.

Cielo e Fenomeni: giornata fortemente perturbata. Forti rovesci anche a sfondo temporalesco saranno possibili già dalla nottata. In particolare tra savonese di levante e Tigullio non si escludono fenomeni persistenti e duraturi in grado di portare locali situazioni di criticità come allagamenti urbani, smottamenti ed ingrossamento dei rii minori.

Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto con i fenomeni che dovrebbero perdere un po’ di consistenza ma localmente saranno sempre intensi a tratti. Fenomeni in generale più deboli sull’imperiese.

Venti: moderati da sud-est sul levante, da nord/nord-est sul ponente. Rinforzi a forte nel pomeriggio da nord tra savonese e genovese di ponente. Mari: da mosso a molto mosso sotto costa. Fino ad agitato al largo.

Temperature: in calo, costa: minime +18°C/+23°C ; massime +23°C/+26°C; entroterra: minime +9°C/+20°C ; massime +14°C/+23°C

MARTEDì 29 AGOSTO: tra la notte ed il mattino residui fenomeni sul centro-levante. Migliora già lungo le coste del ponente. Permarranno molte nubi un po’ per tutto il giorno sui versanti padani, mentre un temporale potrà interessare le Alpi Liguri e l’entroterra dell’imperiese tra metà giornata ed il pomeriggio per un temporaneo rientro di aria più umida dal mare.

Venti: tesi o forti da nord/nord-ovest sul centro-levante. Più deboli a ponente. Mari: mosso, stirato dal vento sotto costa. Da agitato a molto mosso al largo. Temperature: in lieve diminuzione nelle minime ma in aumento nelle massime costiere.

MERCOLEDì 30 AGOSTO: giornata in gran parte soleggiata con alcune nubi innocue di passaggio. Possibile la formazione di un isolato temporale sulle Alpi Liguri nelle ore più calde della giornata. Temperature in lieve aumento specialmente nelle minime.