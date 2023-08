Liguria. Ancora una serie di giornate contraddiste da caldo torrido, con la conseguenza di disagio fisiologico a causa delle temperature che saranno elevate anche alla notte e nei valori minimi. Ecco le previsioni per le prossime ore e i prossimi secondo il centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 21 agosto, giornata stabile e soleggiata sull’intero territorio regionale, eventuali annuvolamenti avranno solo carattere temporaneo. Venti: tra la notte e il mattino deboli o moderati dai quadranti settentrionali, a seguire temporaneo inserimento della brezza da sud sotto-costa nel pomeriggio. Mare quasi calmo. Temperature in aumento: saranno comprese sulla costa tra 26 e 38, nell’interno tra 17 e 40.

Domani, martedì 22 agosto, giornata fotocopia di quella di oggi con in più temperature minime in ulteriore aumento, massime stazionarie o in lieve e ulteriore aumento.

Per mercoledì 23 agosto si prevede una nuova altra giornata soleggiata e calda con disagio legato alle temperature.