Liguria. Piena egemonia dell’anticiclone afro-mediterraneo, continua l’avvezione di aria calda in quota. Le condizioni afose interesseranno nei prossimi giorni anche il ponente costiero e le vallate marittime. Rimane torrido sul versante padano.

Secondo il Centro Limet, oggi mercoledì 23 agosto avremo una giornata stabile e soleggiata sull’intero territorio regionale, qualche cumulo pomeridiano e velature sulle Alpi Liguri

Vento settentrionale su genovesato occidentale moderato fino al mattino, brezze a seguire. Mare poco mosso il golfo di Genova, in calo; quasi calmi o calmi gli altri bacini. Temperature con possibili ulteriori aumenti sul versante padano dell’appennino; umidità relativa in aumento lungo le vallate del versante marittimo: sulla costa minime tra 25 e 29 gradi, massime tra 30 e 35 gradi, all’interno minime tra 16 e 23 gradi, massime tra 35 e 40 gradi. Elevato disagio fisiologico per il caldo.

Giovedì 24 agosto condizioni stazionarie.

Venti di brezza leggera. Mare quasi calmo o calmo. Temperature stazionarie, disagio fisiologico per il caldo, afa elevata.

Venerdì 25 agosto leggermente meno caldo in quota sull’Appennino, rimane molto afoso il caldo sul versante marittimo e lungo la linea di costa.

Libeccio che si imposta sul Ligure occidentale, moto ondoso in aumento. Disagio fisiologico per il caldo, afa elevata.