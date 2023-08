Liguria. Giornata di condizioni meteo ancora stabili in Liguria, ma dal pomeriggio il cielo cambierà: è in arrivo una nuova perturbazione atlantica.

Secondo il Limet, Associazione ligure di meteorologia, al mattino cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Nel pomeriggio graduale aumento delle nubi medio-basse sul settore centro-orientale, indicativamente dal savonese verso lo spezzino ma senza fenomeni di rilievo. A Ponente cielo ancora in prevalenza sereno.

Venti al mattino deboli o al più moderati dai quadranti settentrionali, in rotazione in rinforzo da Sud-Est nel corso del pomeriggio. Libeccio forte al largo. Mare in generale molto mosso per onda da Sud-Ovest.

Temperature in calo le minime sulla costa tra 18 e 21° C, nell’interno tra 8 e 16° C, stazionarie le massime sulla cosa tra 25 e 29° C, nell’interno tra 24 e 29° C.

GIOVEDì 3 AGOSTO: si assisterà a una Liguria divisa in due: sul centro Ponente cielo sereno o poco nuvoloso, a Levante cielo coperto con possibili acquazzoni. Nel corso del pomeriggio sono attese schiarite anche a Levante. Venti ancora di libeccio moderato/teso al largo. Irregolare meridionale sotto-costa al più moderato. Mare molto mosso. Temperature stazionarie.

VENERDì 4 AGOSTO: segnalato libeccio forte al largo. Giornata instabile con possibili temporali alternati a schiarite.