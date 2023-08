Liguria. Il minimo depressionario ora sul Mar Ligure traslerà lentamente verso est anche se il tempo resterà ancora parzialmente perturbato. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: al mattino cielo in prevalenza coperto su tutta la regione, con ancora possibili rovesci moderati sulla fascia appenninica, mentre lungo la fascia costiera ci aspettiamo al più deboli piovaschi.

Nel corso del pomeriggio avremo le prime schiarite a partire dall’Imperiese in estensione poi su tutta la regione. In serata non escludiamo qualche acquazzone su Alpi Liguri in possibile sconfinamento anche sulla costa adiacente. Altrove cielo sereno o poco nuvoloso.

Venti: al mattino burrasca di tramontana sul Genovese e Savonese, altrove sarà più moderata. Nel pomeriggio ventilazione settentrionale in graduale calo. Mari: molto mosso o a tratti agitato al largo. Moto ondoso in calo nel corso del pomeriggio.

Temperature: minime stazionarie, massime in aumento. Costa: minime +16°C/+20°C, massime +20°C/+24°C; entroterra: minime +10°C/+16°C ; massime +16°C/+20°C.

MERCOLEDì 30 AGOSTO: poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso su tutta la regione.

Venti: al mattino moderati dai quadranti settentrionali, al pomeriggio deboli e variabili. Mari: mosso in scaduta durante il giorno. Temperature: in aumento.

GIOVEDIì 31 AGOSTO: nuvolosità in aumento sul settore centrale, non escludiamo qualche isolato piovasco. Altrove maggiori schiarite. Temperature stazionarie o in lieve aumento specialmente nelle minime.