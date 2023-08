Memorial Giacomo Briano, nel 2024 torna il grande evento a Bragno

Cairo Montenotte. Con un anno esatto di anticipo, l’associazione bragnese è entusiasta di annunciare il ritorno della grande festa per il XX° Memorial Giacomo Briano il 31 agosto 2024 a Bragno.

“In occasione del ventesimo anniversario della nostra associazione – dichiarano gli organizzatori – stiamo attivamente collaborando con tutta la comunità di Bragno per la progettazione di una grande festa che coniugherà sport, musica e cultura nel cuore del nostro paese, offrendo tornei, concerti, performance artistiche e intrattenimento per tutte le età”.

A seguito dell’impatto della pandemia, l’evento aveva dovuto necessariamente sospendere le sue celebrazioni; tuttavia, l’emergenza sanitaria ha stimolato l’associazione a concepire un’alternativa che evitasse gli assembramenti: il Bragno Museum, ovvero una mostra all’aperto in cui riproduzioni di opere d’arte, custodite nei più rinomati musei del mondo, sono state affisse sui muri di case, cascine e industrie per essere fruite in modo libero e gratuito.

In vista del ventesimo anniversario, l’associazione ha scelto di rimboccarsi le maniche e di riportare in vita una manifestazione che nel corso degli anni è diventata un punto di riferimento provinciale, attraendo migliaia di giovani partecipanti.

Per promuovere l’iniziativa, l’associazione ha collaborato con il regista Marco Placanica e il direttore della fotografia Devid Fichera, due talenti emergenti della Valbormida che vantano esperienze a livello nazionale nel mondo audiovisivo, realizzando un cortometraggio per annunciare ufficialmente l’evento del 2024.

“L’Associazione Memorial Giacomo Briano – commentano – desidera esprimere profonda gratitudine a tutti i volontari, ai residenti, ai commercianti e alle associazioni del paese che hanno sempre sostenuto con impegno l’associazione stessa. Un ringraziamento speciale va agli sponsor che, sin dall’inizio, hanno promosso e creduto in questa iniziativa: Vitrum & Glass, Gruppo Italiana Coke, Tecnocostruzioni, FERA, Ergon Meccanica, Conad di Carcare, La Filippa, CPG Lab, Zerrillo Preziosi, Solarfocus, Campini SRL, Btaly, Bar Bologna, Tredim e Film Ferrania”.

Per ulteriori informazioni e futuri aggiornamenti, gli organizzatori invitano a visitare il sito web ufficiale www.memorialgiacomobriano.it e a seguire i canali social dell’associazione, nell’attesa di poter condividere con tutti i futuri partecipanti un’edizione straordinaria del Memorial Giacomo Briano nel 2024.