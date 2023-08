Maturità super al Mazzini-Da Vinci di Savona: 13 diplomati con 100

Savona. Un esame di Stato da ricordare per l’Istituto Professionale “Mazzini – Da Vinci” di Savona. Sono stati ben 127 i neodiplomati, ma a far onore alla scuola sono state soprattutto le eccellenze confermate nel test più importante dell’anno. Sono ben 13 gli studenti che si sono diplomati con il punteggio di 100/100, raggiunto in diversi indirizzi del nostro Istituto: Design della comunicazione visiva, Servizi commerciali, Turismo accessibile sostenibile, Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, Ottico, Odontotecnico.

Di seguito i loro nomi:

– Corsiglia Maddalena 5A/B SC

– Gallo Giada 5A/B SC

– Ingaliso Vittoria 5C SCcp

– Canepa Alessia 5D Sccp

– Giubilei Ilaria 5D SCcp

– Minuto Federico 5D SCcp

– Modè Asia 5D SCcp

– Pera Serena 5D SCcp

– Pazmino Guerrero Francesco 5D SCcp

– Ticineto Federico 5D SCcp

– Pellerito Francesco 5A OO

– Zunino Natalie 5A OO.

Da sottolineare inoltre la menzione speciale per la studentessa Palamara Sofia, che si è diplomata con il punteggio di 100 e lode nel corso Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale.

I nostri ragazzi hanno dimostrato con determinazione, impegno e passione che i diversi indirizzi dell’istruzione professionale possono essere terreno fertile per la crescita personale e l’eccellenza durante il percorso di studi.

“Ora siamo ex studenti, è strano, ma è così – le prime parole di alcuni – Sembrava ieri quando ci siamo conosciuti per la prima volta, eravamo impietriti, ma anche curiosi, consapevoli che saremmo diventati una piccola famiglia. Col tempo, con la fatica, con difficoltà, ma soprattutto con semplicità ed umiltà, siamo divenuti ciò che siamo oggi. Come in una maratona, correndo tutti insieme, ognuno con il proprio passo, ci siamo diretti al traguardo finale: questi indimenticabili giorni”.

E ancora: “Di questi cinque anni, non penso esista un ricordo più bello di altri. È stata un’avventura unica e meravigliosa nella sua interezza. Anzi no, pensandoci bene, un momento che ricorderò con maggiore affezione sarà il giorno dell’esame orale: solo in quel momento sono riuscito a comprendere veramente che il mio percorso al “Mazzini – Da Vinci” era realmente terminato. Ho immediatamente provato un senso di nostalgia: la mia seconda famiglia già mi mancava. Una cosa è certa: scegliere il “Mazzini- Da Vinci” non significa scegliere una scuola, ma significa scegliere una famiglia!”.

A pronunciarsi anche i docenti impegnati nelle attività di orientamento e Pcto: Dario Crudele, Gianluca Galati, Alessandra Bosia, Maria Rosa Paravizzini, Sara Cuvato, Elisabetta Fasce, Barbara Visentini Clara Bonichi e Stefania Esposito: “L’esame di Stato costituisce un passaggio fondamentale nella vita di ogni studente, da vivere nella sua interezza con grande senso di responsabilità, con la consapevolezza di ciò che si era e di ciò che si è diventati, progettando ciò che si diventerà in futuro. Per noi accompagnare i nostri studenti è un dono. La fatica è sempre grande, ma viene ripagata dalla soddisfazione di veder acquisire conoscenze, competenze e abilità necessarie per l’inserimento nel mondo del lavoro e, per alcuni di loro, nel mondo universitario”.

Il Dirigente Scolastico Mauro Ferrando lascia il suo saluto: “Un caloroso in bocca al lupo a tutti. Oggi siamo certi che, ovunque il percorso di vita e di studi vi porteranno, il ricordo dell’Istituto Professionale “Mazzini – Da Vinci” rimarrà per sempre nel vostro cuore. “Siamo orgogliosi di essere stati al vostro fianco”