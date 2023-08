E siamo a nove

numeri da record

Forti del continuo lavoro sul territorio, possiamo essere molto soddisfatti dei risultati raggiunti finora con il nostro progetto.

Due Zaini e Un Camallo, con “Mastrussi, Manezzi e Tappolli” torna con il suo nono numero della collana presentanto altri itinerari alla scoperta del territorio.

Il nuovo numero inizia con la prefazione di Vittorio Brumotti, l’uomo dei record, per proseguire con una pausa riflessiva sulla musica d’autore con l’artista varazzino Sergio Vallarino, in arte Zibba.

con Vittorio Brumotti

Si passerà poi alla scoperta degli itinerari letterari ideati per Regione Liguria dalla scrittrice sanremese Laura Guglielmi, soffermandoci poi sulla sua nuova creazione: Itineriario Letterario su Italo Calvino su Sanremo. Vi racconteremo così come sia importante e affascinante poter scoprire una città attraverso i famosi testi d’autore, come quelli calviniani, appunto.

Vi presenteremo le quattro province liguri attraverso gli occhi anzi, le lenti, di 5 fotografi conterranei di fama internazionale.

Avremo per il savonese Fabrizio Gresti e Giorgia Gaggero di Creative Couple Studio (Cairo Montenotte, Sv), per l’imperiese il già noto Settimio Benedusi (Parasio, Im), per il genovese annovereremo Pio De Rose (Genova) con la sua fotografia di concetto e Alessandro Grasso (Genova) con la fotografia subacquea.

Ultimo ma solo in ordine di distanza, Carlo Alberto Conti, paesaggista spezzino.

Insieme ai ragazzi di Sfuso Diffuso di Calice Ligure andremo alla scoperta di un nuovo modo di fare comunità, nel pieno rispetto della natura e dell’ambiente; con loro la GAE Francesca Magillo ci racconterà come riconoscere le erbe aromatiche e il loro sapiente utilizzo in cucina…non mancheremo però di illustrarvi come tutto questo possa ricondurre molto facilmente alla nostra cucina stellata. Sarà lo chef stellato Giorgio Servetto del ristorante Vignamare a farci immergere nella cucina della prima stella verde Michelin di Liguria.

Peq Agri, Marco Luzzati e una nuova grande ed importante realtà agricola del Ponente ligure, l’unica ad annoverare la coltivazione di ben due presidi Slow Food: la cipolla Belendina di Andora e l’asparago violetto di Albenga.

E ancora, passeremo insieme una giornata con i vigili del fuoco di Savona per stilare un vademecum da seguire in caso un incendio ci possa sopraffare durante una trekkinata nei nostri boschi, con focus particolare sulla direzione del traffico aereo per canadair ed elicotteri.

con il comandante dei VVF di Savona Ing. Di Maria

Diego Assandri ci racconterà del suo Whisky 100% ligure mentre Debora Bosoni ci guiderà all’interno della tenuta di famiglia, Cà Lunae di Castelnuovo Magra.

Tante novità quindi, che vi aspettano in libreria.

Mondadori Bookstore di Loano, Varazze, Albenga, Sestri Levante, Sestri Ponente, Trento, Crema, Aqui Terme e Sarzana – Libreria Come un Romanzo di Finalborgo – Quarta di Copertina e San Michele di Albenga – Libreria Acchiappasogni Pietra Ligure – Ubik di Imperia e Ubik di Sanremo, oltre ai nostri camallo point sparsi sul territorio e consultabili su www.duezainieuncamallo.com

“La rubrica del camallo” è a cura dell’associazione culturale “Due Zaini e Un Camallo” di Luca Riolfo e Valentina Staricco, volta alla promozione e alla riscoperta del patrimonio naturale e culturale della nostra regione, la Liguria. Seguici su instagram @_duezainieuncamallo_: clicca qui per leggere tutti gli articoli.