Liguria. Una scena commovente ed emozionante non soltanto per i protagonisti, ma anche per chi vi ha assistito: una proposta di matrimonio all’uscita del reparto di Patologia Neonatale, per celebrare il ritorno a casa del piccolo Lorenzo dopo quattro lunghi mesi e due interventi.

A inginocchiarsi il papà del piccolo Lorenzo, vestito “a festa” per l’occasione con una tutina con su scritto: “Mamma, vuoi sposare il mio papà?”. Davanti agli occhi del personale del Gaslini, e sulle note di “Supereroi” di Mr Rain, mamma Carmela, commossa, ha detto ‘sì’.

Il loro bambino, nato ad aprile estremamente pre-termine, pesava alla nascita solo 940 grammi, ma dopo quattro mesi e due interventi chirurgici, la seconda settimana di agosto è stato dimesso: “La felicità per mamma e papà di poter stringere e portare a casa il piccolo Lorenzo, arrivato a pesare 3.1 chilogrammi – hanno fatto sapere dal Gaslini – Una gioia immensa a cui si è sommata quella della proposta di matrimonio: emozionatissimi i due giovani genitori che non sono riusciti a trattenere le lacrime”.