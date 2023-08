Lutto per la scomparsa di Costantino Facco, storico gestore dell’Hotel Riviera Suisse a Savona

Savona. Lutto, a Savona, per la scomparsa di Costantino Facco, per anni gestore dell’Hotel Riviera Suisse di via Paleocapa. Aveva 73 anni.

Figlio di Pietro, genovese di nascita, grande imprenditore e grossista ai mercati generali di Corso Ricci, seguì le orme del padre per alcuni anni, fino a quando non unì le sue capacità imprenditoriali alla famiglia Rosso-Monti nella conduzione dello storico Hotel Riviera Suisse.

Divenuto un abile albergatore, contribuì in prima persona a rendere l’albergo sempre più competitivo.

Vedovo della moglie Michela Monti, lascia le figlie Giuseppina e Chiara e la nipotina Pia di pochi mesi.