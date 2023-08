Lutto nell’imprenditoria: morto Francesco Stuffo, fondatore della Sircolor

Savona. E’ mancato a 87 anni Francesco Stuffo, imprenditore originario di Savona e fondatore della Sircolor, azienda di La Morra (Cuneo) che produce vernici.

In tenera età, rimasto orfano di padre, aveva lavorato per aiutare la mamma, consegnando pacchi di farina con un carrettoni attaccato alla bici. Poi si era trasferito dagli zii e a 27 anni, nel 1962, aveva iniziato a lavorare come imbianchino e a produrre vernici per l’edilizia, dando vita alla Sircolor. La ditta negli anni è cresciuta fino a esportare (direttamente o tramite strutture collegate) in tutto il mondo: oggi la società è classificata quale industria di prodotti vernicianti General Line ad alta tecnologia, e lo stabilimento piemontese occupa un’area di 30.000 mq producendo più di 8 milioni di kg di prodotti vernicianti.

Stuffo, che ha lavorato fino a due anni fa nell’azienda oggi guidata dai figli Umberto e Vittorio, era ospite da qualche mese di una casa di riposo insieme alla moglie Maria Teresa. Ieri si è aggravato ed è stato trasportato all’ospedale di Verduno, dove poi è mancato.

Questa sera, venerdì 4 agosto, alle ore 21, nella parrocchia di Maria Vergine del Carmine a Grinzane, si reciterà il rosario. Nella stessa parrocchia domani, sabato 5 agosto, alle ore 10, si terranno i funerali.

Stuffo lascia la moglie, i figli Umberto con Rosanna, Vittorio con Cristina e Maria Luisa “Chicca” con Ezio, i nipoti Francesco, Chiara, Francesco, Caterina, Carlo e Maria Teresa.